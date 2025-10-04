DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Heyet, görüşmede barış, demokrasi ve müzakere konularının gündeme geldiğini bildirdi.

Heyette kimler yer aldı?

Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet katıldı.

Partiden yapılan açıklamada, İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Öcalan, son bir yıldır çatışmasızlık sürecinin sürdüğünü, bunun önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Ayrıca “müzakereci demokrasi” modelinin Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı sorunların çözümünde temel alınması gerektiğini dile getirdi.

Öcalan’ın, sürecin siyasi ve hukuki adımlarla ilerleyebileceğini belirttiği ve Cumhuriyetin yeni yüzyılında barış ile demokrasi hukukunun öne çıkarılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

DEM Parti’nin açıklamasında, sürecin devamı için hukuki gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.