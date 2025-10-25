Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın TOKİ ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Eroğlu, Yeşillik Caddesi’ndeki “illegal bit pazarı”na dikkat çekerek, Başkan Kınay’a sert tepki gösterdi.

Eroğlu’dan Başkan Kınay’a sert eleştiri

Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Belediye Başkanı Helil Kınay’ın TOKİ hakkında kullandığı “kaçak ve usulsüz” ifadelerine tepki gösterdi.

Eroğlu açıklamasında, Yeşillik Caddesi üzerindeki “illegal bit pazarı”na dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin en güvenilir ve itibarlı kurumlarından TOKİ’ye ‘kaçak’ ve ‘usulsüz’ gibi ifadeler kullanan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu tabirleri kullanacak en son kişi demiştim. ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözü, Helil Kınay’ın tutumunu ve içinde bulunduğu durumu birebir özetlemektedir.”

İllegal bit pazarı iddiaları

Eroğlu, belediye binasına yalnızca 127 metre mesafede faaliyet gösteren ve yaklaşık 2.500 m² kapalı alana sahip illegal bit pazarına dikkat çekti.

Açıklamada, şu iddialar yer aldı:

125’in üzerinde tezgâhta satış yapılmasına göz yumulmuş,

Alanın hiçbir mali kaydı bulunmamakta,

Pazara göreve geldiği günden bu yana herhangi bir müdahale yapılmamış.

Eroğlu, kamuoyuna sorular yönelterek şunları sordu:

Bu alanı kim işletiyor? Kimlere ve ne amaçla hizmet ediyor? Bu “kaçak” düzen hangi kirli işlerle örtüşüyor?

