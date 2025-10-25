İzmir Büyükşehir Belediyesi eski yöneticisi Esra Huri Bulduk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının verilerinin sızdırıldığı iddialarını kapsıyor.

4.7 milyon kullanıcının bilgileri iki farklı ülkeye sızdırılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı iddia edildi.

Soruşturmada, söz konusu kullanıcı verilerinin darkweb üzerinde satışa çıkarıldığı ve “İBB Hanem” alt uygulamasıyla 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve sızdırıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ilk yılında Sosyal Hizmetler eski Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Esra Huri Bulduk da yer aldı. Bulduk, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ayrılmıştı.

Diğer gözaltına alınan şüpheliler arasında şu isimler bulunuyor:

İsmet Koyun (Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı)

Abdullah Uygun (Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ yazılım geliştirme uzmanı)

Ayhan Güvenli (Kobil Teknoloji AŞ yazılım müdürü)

Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında:

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak

Açıklamada, tüm zanlıların yakalandığı bildirildi. İki şüphelinin ayrıca naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettiği tespit edildi.