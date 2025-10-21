AK Parti Karabağlar Meclisi Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Karabağlar Belediyesi’nin Uzundere’deki TOKİ projesi hakkında yaptığı “kaçak ve usulsüz” açıklamalarına sert tepki gösterdi. Eroğlu, “Belediye’nin bu konudaki başvurusu yargı tarafından reddedildi. Asıl usulsüzlükleri ben açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

Belediyenin açıklamasına sert yanıt

Karabağlar Belediyesi, Uzundere’de inşaatına başlanan TOKİ projesi hakkında yaptığı açıklamada, “Henüz tapuya tescil edilmemiş ve mülkiyet belirsizlikleri içeren taşınmazlarda gerekli izin ve onaylar alınmadan inşaata başlanılması mevzuata uygun değildir” ifadelerine yer vermişti.

Belediye, bu nedenle ilgili kurumlara gerekli bildirimlerde bulunduğunu belirtmişti. Ancak Eroğlu, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

“Yargı kararı reddetti”

Eroğlu, Karabağlar Belediyesi’nin TOKİ projesiyle ilgili yaptığı başvurunun yargı tarafından reddedildiğini söyledi:

“Söz konusu alanın durdurulmasına yönelik hiçbir yargı kararı bulunmamaktadır. Karabağlar Belediyesi’nin bu konudaki başvurusu da yargı tarafından ‘ret’ kararıyla sonuçlanmıştır.”

“Asıl kaçakları ben açıklayacağım”

Belediye Başkanı Helil İnay Kınay’ın, yurt dışı gezisindeyken yaptığı açıklamalara da değinen Eroğlu, “Asıl üzücü olan, ‘kaçak’ ve ‘usulsüz’ kelimelerini en son kullanabilecek kişilerin bu ifadeleri dile getirmesidir” dedi.

Eroğlu, önümüzdeki günlerde Karabağlar Belediyesi’ndeki bazı uygulamaları örneklerle kamuoyuna açıklayacağını belirtti:

“Kaçak ve usulsüzlük kavramlarının aslında nerelerde kullanılacağını, belediyenin mevcut dönemdeki işleyişinden alınan somut örneklerle kamuoyuyla paylaşacağım.”

“Şehit aileleri ve engelli vatandaşlar mağdur edilmemeli”

Eroğlu, TOKİ projesinin şehit aileleri, gaziler, engelli bireyler ve dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirildiğini vurguladı. “Bu proje sosyal devletin gereğidir, engellenmemelidir” ifadelerini kullandı.