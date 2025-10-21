Karşıyaka Spor Kulübü’nün 27 yıldır süren stat hasreti sona eriyor. İzmir’in 113 yıllık en eski kulübü olan Karşıyaka’nın 2015’te yıkılan Yalı’daki eski İlçe Stadı’nın yerine yapılacak yeni stat projesi için merkezi ve yerel yönetimler iş birliği yaptı. Gençlik Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine araziyi belediyeye devretti. Projenin yakın zamanda revize edilerek ihaleye çıkarılması planlanıyor.

Karşıyaka camiasında büyük sevinç

Karşıyakalılar, yıllardır bekledikleri stat haberini bayram coşkusuyla karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka taraftarlarının talebi doğrultusunda yeni statta Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adının yaşatılacağını duyurdu. Belediye, 2025 yılı bütçesinde proje için 250 milyon TL kaynak ayırdı.

27 yıllık sürecin hikayesi

Karşıyaka, İzmir’de yeni stat talebini ilk dile getiren kulüplerden biri olmasına rağmen, Göztepe, Alsancak, Bornova, Buca ve Tire statlarının tamamlanmasına karşın yıllarca beklemek zorunda kaldı.

Yalı’daki ilk stat projesi 1998 yılında dönemin Onursal Başkanı Selçuk Yaşar tarafından çizdirilmişti. Ancak yıllar içinde Çiğli ve Örnekköy’de planlanan projeler çeşitli nedenlerle gerçekleşmedi. Hatta Örnekköy’de planlanan 40 bin kişilik stat projesi, Türkiye’nin 2016 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyasına girmiş, ancak turnuvanın Fransa’ya verilmesiyle rafa kaldırılmıştı.

Hukuki süreçler projeyi durdurdu

2015’te Karşıyaka İlçe Stadı, kulüp binası, tenis kortları ve spor salonlarının bulunduğu alan yıkılarak temeli atılmıştı. Ancak açılan davalar nedeniyle ihaleler iptal edildi ve proje yıllarca askıya alındı. Bu süreçte alan atıl durumda kaldı.

Yeni projede modern detaylar

Son revize edilen projeye göre stadyum, idari binalarla birlikte toplam 27 bin 725 metrekare alana sahip olacak.

Planlanan kapasite ise şöyle:

7140 oturma koltuğu

6100 ayakta seyirci alanı

380 misafir seyirci

1160 VIP koltuk

300 protokol koltuğu

360 loca

180 basın alanı

Toplam kapasite 15 bin 670 kişi olacak. Projede ayrıca kulüp binası, müze, kafeterya, ofisler, kulüp lokali, teras alanları, idari bölümler ve geniş fuayeler yer alacak.