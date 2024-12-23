Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileriyle dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in sosyal medya paylaşımlarına AK Parti kanadından sert yanıtlar gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Yücel’in açıklamalarını hedef aldı.

Altun’dan “Sinirleriniz mi döküldü?” çıkışı

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren sosyal medya paylaşımı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un tepkisini çekti. Altun, Yücel’in ifadelerine yönelik bir açıklama yaparak, “Ne oldu? Sinirleriniz mi döküldü?” ifadelerini kullandı.

“Her satırında acziyet var”

Fahrettin Altun’un ardından, AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da Yücel’e tepki gösterdi. İnan, Deniz Yücel’in sosyal medya paylaşımını “Genel Başkanına yaranma çabası” olarak nitelendirerek şunları söyledi: “Her satırında acziyet ve Genel Başkanına yaranma çabası içeren bu paylaşım, muhtemelen bir ‘yapay zeka amatörlüğüyle’ üretilmiş bir metin. İzmir Körfezi’nin foseptik anlayışının sözcüsü olabilir ama parti sözcüsü olamaz.”

“Bugünkü CHP, Atatürk’ün CHP’si değil”

Eyyüp Kadir İnan, Deniz Yücel’in, “Dik duruşu, diplomasiyi, vatan savunmasını biz 100 yıl önce öğrendik” ifadelerine de sert bir şekilde yanıt verdi. “Bugünkü CHP, Atatürk’ün kurduğu CHP değildir. Tarihsel bir vizyona sahip olmadıkları gibi, Türk Devlet tarihini yalnızca 100 yıl ile sınırlı gören bir anlayış, günümüzü ve geleceği anlamakta başarısızdır.”

“CHP’nin tutumu felaketin habercisi”

İnan, CHP’yi uluslararası ilişkilerden iç politikaya kadar birçok konuda eleştirerek şunları ekledi: “CHP denilince akla, Esad’a duyulan güven, belediye başkanlarının gizli görüşmeleri, millete karşı takınılan tutum ve Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan kıskançlık geliyor. Biliyoruz ki söz konusu CHP ise, gerisi felakettir.”