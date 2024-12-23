Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ocak 2025’ten itibaren bazı eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor. Android KitKat ve önceki sürümleri kullanan cihazlar artık uygulamayı çalıştıramayacak. Meta’nın yaptığı açıklamaya göre, yeni yapay zeka özellikleri ve uygulama geliştirmeleri, daha güçlü bir donanım ihtiyacını beraberinde getiriyor.

WhatsApp’ın desteğini çekeceği telefonlar

WhatsApp, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla eski cihazlara verdiği desteği sonlandıracağını duyurdu. İşte 2025 itibarıyla uygulamanın artık çalışmayacağı telefon modelleri:

Samsung: Galaxy S3 Galaxy Note 2 Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1. Nesil) Razr HD Moto E 2014

HTC: Yeni araştırmaya göre beynimiz bilgisayardan çok yavaş kaldı! One X One X+ Desire 500 Desire 601

LG: Optimus G Nexus 4 G2 Mini L90

Sony: Xperia Z Xperia SP Xperia T Xperia V



Verilerinizi kaybetmeyin!

Bu listedeki bir cihazı kullanıyorsanız, 1 Ocak 2025 öncesinde WhatsApp verilerinizi yeni bir cihaza yedeklemeniz oldukça önemli. Aksi takdirde, sohbet geçmişiniz ve medya dosyalarınız kalıcı olarak kaybolabilir.