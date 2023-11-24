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Oturumda söz alan İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da 2024 yılı performans programı ve bütçeye ilişikin değerlendirmelerde bulundu. Hızal, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu Tunç Soyer ve yönetiminin hatta CHP’li yönetimin hazırladığı son bütçe. Bu bütçeyi siz hazırladınız aslında bizim bütçemiz. Sizin hazırladığınız bütçeyi biz uygulayacağız. Hayal ve gerçek mi mayısta gösterdik nisanda da gösteririz. Bu bütçede birtakım hatalar, yanlışlar olabilir canınızı sıkmayın önümüzdeki dönemde bunları düzeltip yatırımın nasıl yapılması gerektiğini göstereceğiz.

Bütçe denildiğinde aklınıza hayali bir para geliyor. Bütçe, sonuç itibariyle öngörülen bir para. Performans da hayali yapılacaklardan bahsediyor. Aslında mesele bütçeyi konuşmak değil de bugüne kadar kullandığınız bütçe ile neleri yaptığınızı konuşmak. Sayın Tunç Soyer, 4.5 yıldır görev yapıyor. Bundan 4.5 yıl önce İzmir’de bir masal anlatımı başlamış. Sayın Başkan’ın aday olduğu dönemde ‘Cemreler’ diye belirttiğiniz toplantılarda başlamış ve ilk sözü ‘Aşkla İzmir’ olmuş. Bu masal dinletisini yapan Tunç Soyer, İzmirliler’e yüzlerce söz vermiş, vaatte bulunmuş. Göreve geldikten sonra eleştiriler gelmeye başlayınca masal boyut atlamış ‘Elimizde sihirli değnek yok, yeri geldiğinde yapacağız’ denilmiş, ağustos böceği misali… Bir süre sonra ‘Yatırım da yapmak istiyoruz ama engelleniyoruz’ denmeye başlamış. Sonra süreç daralmış, bu söylediklerin karşılığı olmadığı görününce ‘Biz yatırımı yerin üstüne değil altına yaptık’ denilmeye başlamış. Anket ve kamuoyu çalışmaları yapıldıktan sonra da Sayın Soyer, ‘İzmirliler hizmete oy vermez’ denilmiş. Tüm Türkiye’nin hassas olduğu değerler üzerinden İzmirlilerin hizmet beklemediğini ifade etmiş. Esasında bu 4.5 yıl süreden bahsediyorum ama resmin bütünlüğüne baktığımızda 25 yıllık CHP belediyeciliği için de söylemek mümkün.

BOLCA MASAL ANLATTINIZ

Bütçe eşittir para ve kaynak. Sayın Başkan Tunç Soyer göreve geldiğinde bu kaynağı İzmirliler kendisine verdi. ‘Bu para bizim paramız, bize hizmet edeceksiniz’ dediler. Bugüne kadar İzBB’ye reel olarak 65 milyar liralık kaynak verilmiş. Bu 65 milyarı İzmirliler sadece günlük belediyecilik faaliyetlerini yürütün diye vermediler, kaldı ki onda da ciddi sorunlar var. İzmirliler bu parayı 4.5 yılda CHP’nin kongrelerinde kullanın, bol bol panel, organizasyon, heykel yapın ve sayın diye hiç vermedi. İzmirliler bu parayı yandaş derneklerinize kaynak aktarın diye de vermedi. İzmirliler bu bütçeyi CHP’nin arka bahçesi yaptığınız, sonrasında da CHP’li siyasileri yöneticileri yaptığınız şirketleri iflasa sürükleyin sonra da kurtarmak için bütçe aktarın diye vermedi. İzmirliler bu bütçeyi Tunç Soyer’e 20-25 yıldır yapmadığınız yolları yapın, her geçen gün daha da çekilmez noktaya gelen trafiği çözün, kentsel dönüşüm yapın diye verdi. İzmirliler bu parayı yağan her yağmur sonrasında evini ve işyerini su basmasın diye altyapı yapın diye verdi. İzmirli çocuklar sadece bir meclis toplantısı diye vermedi, yeteri miktarda masal evleri ve alanlar yapın diye verdi. İzmir’in arka sıralarındaki mahallelerinde oturan İzmirliler bu 65 milyarı daha çok hizmet için verdi. Siz ne yaptınız; ilk yöntemi belirlediniz. Sonrasında İzmir’in sizden beklentisi olan işleri yapmadınız ya da yeterince yapmadınız. Ve bolca masal anlatımı yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz.

İzmir’de herhangi bir vatandaşa kentin sorunlarını sorsanız vereceği ilk cevap trafik. Haftanın her günü, günün her saati trafik yaşıyoruz. Tunç Soyer yönetimi bu 4.5 yılda bu noktada verdiği sözleri yerine getirmediği gibi çaba da göstermedi.

OTOPARK ÜCRETLERİ NEREDE?

Geçtiğimiz yıl ‘13 adet karayolu alt ve üst geçit yapacağız, 12 milyon 100 bin ton asfalt dökeceğiz, 145 bin metre bisiklet yolu ve yolcu aktarma merkezi yapacağız’ demişsiniz ve 6 otopark yapacağınızı söylemişsiniz. Maliyetler artmış olabilir, kabul ama bazı hedeflerinizde sapmanız yüzde 90. Bu dönem 13 yapacağınızı söylemişsiniz, üç tane yapmışsınız. Sizin 10 tane daha alt ve üst geçit yapmak borcunuz. ‘Ankara Asfaltı’nda trafik fazlalığını paylaşmış ve göreve geldiğimde bu sorunu çözeceğim’ demiştiniz, şimdi İzmirlilerin aklına verdiğiniz o söz geliyor. 12 milyon 100 bin ton asfalt dökeceğiz demiştiniz ama 2.2 milyon ton dökmüşsünüz. İzmirlilere 10 milyon ton asfalt borcunuz var ve vaktiniz çok azaldı, 5 ayınız kaldı. 145 bin metre bisiklet yolu yapacaktınız, yarısından azını yaptınız. 6 kapalı otopark yapacağınızı söylemişsiniz 2 tane yapmışsınız. 65 milyarlık bütçeyi yöneten Tunç Soyer döneminde projesi hazırlanmış, inşaatı bitmiş bir tane kapalı otopark var mı? Bunu İzmirliler soruyor, ben değil… Aldığınız otopark ücretleri nerede? Hep diyorsunuz ya ‘Deprem vergileri’ diye sizin otopark ücretleriniz nerede? Yok.

İZMİR'DE OTOGAR SORUNU VAR

İzmir’de bir otogar sorunu var. Tam beş yıldır hukuki problemler, şunlar, bunlar bir kenara bakın, otogarın geleceği ile ilgili bir bilgimiz yok. Bir proje yarışmasından bahsedildi, otogarın nerede yapılacağından kimsenin bilgisi yok. Otogar – Halkapınar inşaatını bakanlık neden yapmıyor diyorlar ama önce siz otogarın nereye yapılacağını bulun, yapın sonra hep beraber bakanlığa gidelim.

6 YIL GEÇTİ HALA BİTİREMEDİNİZ

Üç raylı hat aynı anda ilerliyor diyorlar bu bir başarı değil başarısızlık hikayesi. Narlıdere inşaatının başlamasından bu yana 6 yıl geçti. Hala bitiremediniz. Çünkü şirketlerle belediyeyi finansal krize soktuğunuz için ödeme yapamadınız. Bunlar büyük projeler, kabul ediyoruz. Bir an önce bu projeleri bitirip çektiğiniz kredileri ödemeniz lazım, yoksa cebinizden ödemeniz lazım. İşte, Narlıdere’nin ödemesini yapıyorsunuz.

Altyapıda da ciddi problemler var. Bunu sadece ben değil İzmirliler de söylüyor. Geçen hafta yağan yağmurda Kemeraltı’nı ve İzmir’in her yerini su bastı. Demek ki ‘Yerin üstüne değil altına yatırım yaptık’ söylemi de masaldan ibaret.

İZMİRLİLERİ KANDIRDINIZ

İzmir’de deprem ve kentsel dönüşüm… Kentsel dönüşüm meselesinde bir bataklığa saplandınız ve her geçen gün o bataklıkta çok daha derinlere inanıyorsunuz. Uzattığınız eli de görmemek için elinizden geleni yaptınız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında Tunç Soyer bir açıklama yaptı ve ‘Yatırım bütçemizin yüzde 10’unu depreme ve kentsel dönüşüme harcayacağız’ dedi. Beni çok heyecanlandıran bir sözdü, merakla bu bütçeyi bekledim. Baktım ki 1 milyar 150 milyon bütçe ayrılmış çok hoşuma gitti, tebrik etmeyi düşündüm. Sonra bir daha bakayım dedim ve gördüm ki hani burada demir ve beton hırsızlarını tespit eden bir daire vardı ya işte o daire başkanlığının kapatıldığı gün bir kalem oyunu yaptınız, İzmirlilerle dalga geçer gibi. Emlak ve istimlak daire başkanlığından kamulaşmayı aldınız, deprem daire başkanlığına verdiniz. Bu sözü sırf balon bütçe için verdiniz. Bu yıl kamulaşma bütçeniz 650 milyon. Bu bütçenin içinde mezarlık yapım işi var, bunlar düştüğünde 300 milyon. Evet, bakanlık daha fazla bütçe ayırsın ama İZBB de daha fazla bütçe ayırsın. Ancak birtakım kalem oyunlarıyla İzmirliler’i kandırmasın. Demek ki bunu söylediğinizde de samimi değildiniz, resmen İzmirliler’i kandırdınız.

EN FECAAT SAYIŞTAY RAPORU

İZBB tarihindeki en fecaat Sayıştay Raporu geldi. Bu raporda İZBETON’dan bahsediliyor. Kentsel dönüşüm işi ciddi bir iştir ve oyun oynamaya gelmez. Birilerinin kooperatifçilik, müteahhitçilik oynaması için iş verilmez. Kumsalda kale yapmaya benzemez. Sonra İZBB’ye beton ve demir hırsızı damgası vurdurtur ve bir daireyi kapatmak zorunda kalırsınız. Bunu Sayıştay denetçisi görüyor ve ‘Kendine gel, sen bu işi nasıl kafana göre birilerine veriyorsun’ diyor. İşte, bataklığa sizi sürükleyenler bunlar, hala aynı bataklıkta sürükleniyorsunuz. Elimizi uzatıyoruz ama çıkmamak için debeleniyorsunuz. Onlar yarın siyasi manevralarla sıvışıp gidecek siz kalacaksınız.

İZMİR HALKININ BELEDİYEDEN BEKLENTİLERİ KARŞILANMAMIŞ

Yapmış olduğum eleştiriler sadece Tunç Soyer’e yönelik değil, CHP belediyecilik anlayışına. CHP belediyeciliği demek çukur, çöp, çamur demek. Bu üçleme sizin 25 yıllık belediyecilik anlayışınız. Burada isimlerin değişmesinin çok önemi yok. İsimler değişse ne olacak… Son zamanlarda bir kitapçık çıktı, o kitapçığın bazı noktalarına tik’ler atıldı. Bir de yapmadıklarınızı yapmış gibi göstermek için İzmirlilere mesaj atıldı. Bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü aday olma noktasında kaygılarınız var. İzmirliler eleştiriyor, biz eleştiriyoruz, kendi partilileriniz eleştiriyor, sizi genel başkanınız eleştiriyor. İstanbul, Ankara, Aydın belirlendi; İzmir anketle değerlendirilecek. Bir şirketinin İzmir’e dair yaptığı bir anket var. İzmir’de memnuniyet oranı yalnızca yüzde 15.2. Öyle görülüyor ki İzmir halkının belediyeden beklentileri karşılanmamış. İZBB’nin beğeni oranında çok memnun olduğunu söyleyen yüzde 2. Bunun aksi olsaydı Genel Başkanınız ‘Yeni anket yapayım’ demezdi."