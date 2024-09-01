İzmir milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP’yi yangınlar ve İzmir Körfezi üzerinden eleştirdi. İnan, “Madem yangını söndürdünüz! Öyle olsaydı itfaiye daire başkanınıza ödül verirdiniz! Ama emekli ettiniz. Daha neyi konuşuyorsunuz! Biz türkiye’nin 81 ilini hiçbir zaman ayırt etmedik! Fakat körfeze yıllardır atık suları ve kanalizasyonu doğrudan döküyorsunuz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yangınlar ve Körfez’deki kirlilik üzerinden CHP’ye yüklendi.

İzmir yangınının söndürülememesinden CHP’yi sorumlu tutan İnan, “Yangınlar çıktığında bakana ulaşamadık diye yalan söyleyenler bugün çıkıp elimizi uzatıyoruz diyebilecek kadar pervasızlıkla konuşabiliyor. İzmir yangınını söndüremediniz. Biz vekillerimizle sahada koştururken tek bir cümle duyduk. İtfaiye gelmedi. Hadi bize inanmıyorsunuz. Dükkânı, evi yanan İzmirlilere de mi inanmıyorsunuz. Madem yangını söndürdünüz! Öyle olsaydı itfaiye daire başkanınıza ödül verirdiniz! Ama emekli ettiniz. Daha neyi konuşuyorsunuz!” dedi.

"Biz kirlettik ama bakanlık temizlesin diyorsunuz"

Türkiye’nin 81 ilinin ayırt etmediklerini savunan İnan, son günlerde balık ölümleri yaşanan İzmir Körfezi’yle ilgili “Körfez’e yıllardır atık suları ve kanalizasyonu doğrudan döküyorsunuz. Bugün çıkmış biz kirlettik ama bakanlık temizlesin diyebilecek kadar büyük bir aymazlık içerisindesiniz! Bu şehri düşünüyorsanız çıkar gelirsiniz yanımıza, birlikte ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız! Asli görevini yerine getiremeyenler oturduğu yerden sağa sola buyruklarını ileterek bu şehre hiçbir şey kazandıramazlar” diye konuştu.

İnan, İzmir Fuarı’nın “oyun bahçesine çevrildiğini” söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la açılışa katıldıklarını hatırlatan İnan, “İzmir Fuarı’na cumhurbaşkanı yardımcımızla katılarak İzmir fuarına verdiğimiz değeri gösterdik. İzmir Fuarı’nın itibarı dün gece itibariyle AK Parti tarafından korunmuştur. Onlar kaçak açılışla, 93 yıllık bir geleneği bozmaya çalıştılar. Bozdurmadık” ifadelerini kullandı.