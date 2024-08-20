AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de yaşanan orman yangınlarının ardından İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse’nin görevden alınması üzerine sosyal medya hesabından sert eleştirilerde bulundu.

Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlardaki eksikliklerini dile getirdikten sonra İtfaiye Daire Başkanı’nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlardaki yetersizliğini ortaya koymamızın ardından İtfaiye Daire Başkanı apar topar görevden alındı” ifadelerini kullandı.

"İzmir'in sorunları bir memura yıkılamaz"

İnan, yangında yaşanan eksikliklerin sorumluluğunu bir memura yükleyerek konunun kapatılmaya çalışıldığını belirtti. “Olan güzel şehrimize oldu, İzmirimize oldu. Hemşehrilerimiz mağdur oldu. İtfaiye Daire Başkanını görevden almak da şehrin sorunlarını çözmeyecek. Beceriksizliğinizi sadece bir memura yıkarak örtemezsiniz” diye konuştu.

"İzmir'in kıymetini bilerek çalışın"

İzmir’e ve şehre dair konuları gündeme getirmeye devam edeceklerini vurgulayan İnan, “Bu şehri önemseyin ve İzmir'in kıymetini bilerek çalışın! İzmir için en doğrusunu söylemeye, konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü BİZ İZMİRİZ!” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir yangınındaki eksikliği ve yetersizliğine ilişkin tespitlerimiz ve eleştirilerimiz sonrasında İtfaiye Daire Başkanı yangın sonrası apar topar görevden alındı.



Olan güzel şehrimize oldu, İzmirimize oldu. Hemşehrilerimiz mağdur oldu. İtfaiye… https://t.co/RcTF1VoIBY — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) August 20, 2024