AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay’ın AK Parti vekillerine yönelik üslup eleştirisine sert yanıt verdi. İnan, İzmir'deki hizmet eksiklerini eleştirirken, şahsına yönelik saldırılara dikkat çekti.

"İzmir’de hizmet eksikliği gizleniyor"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, meclis toplantısında AK Parti İzmir milletvekillerini hedef alan “seviye düşüklüğü” ifadesine sert bir yanıt verdi. İnan, İzmir’de yapılan hizmet eksikliklerini gündeme getirdiklerinde, şahıslarına yönelik saldırılarla karşılaştıklarını belirterek, son 25 yıldır İzmir’de istismar siyaseti yürütüldüğünü iddia etti.

"Beceriksizlik ideolojik makyajla örtülüyor"

İzmir’in yönetiminde hizmet eksikliklerinin olduğunu belirten İnan, “Her türlü düşük ve beceriksiz profiller belli ideolojik makyajlarla örtülüyor. Bu makyajı döktüğümüzde ve İzmir’deki hizmetsizliği deşifre ettiğimizde şahsımıza saldırıyorlar” dedi. İnan, bu tür saldırıların, AK Parti’nin İzmir’deki hizmet eksikliklerini açığa çıkarmasından kaynaklandığını söyledi.

Cemil Tugay’ın seviye düşüklüğü eleştirilerine yanıt veren İnan, “Ne İzmir’i ne bizi tanımlayacak çapta değilsiniz. Bu konforlu çarkı sürdürmenize izin vermeyeceğiz. Seviye görmek isteyen, önce aynaya, sonra da tarihi fuar açılışına onur konuğu olarak çağırdığı küfürbaza bakabilir” ifadelerini kullandı.