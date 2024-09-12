İzmir Yurtlarında Gıda Denetimleri Yoğunlaştı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üniversite yurtlarında kapsamlı denetimler başlattı. Hijyen ve gıda güvenliği açısından yapılan bu denetimlerde mevzuata uygunluk titizlikle inceleniyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde, yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte üniversite yurtlarının yemekhane ve kantinlerinde kapsamlı denetimler yapmaya başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin de katılımıyla İzmir genelindeki 134 yurt detaylı bir şekilde incelendi.

Denetimlerde nelere dikkat ediliyor?

Yapılan denetimlerde hijyen standartları, gıdaların saklama koşulları, yemeklerin mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 102 özel yurt da dahil olmak üzere toplamda 134 yurt yemekhane ve kantinleri denetime tabi tutuldu. İşletmelerin teknik ve hijyenik şartlara uygun olup olmadığı incelendi ve eksiklikler tespit edilen yerlere gerekli süreler verildi.

Eksiklik giderilmezse yasal işlem uygulanacak

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, öğrencilerin sağlığını riske atabilecek durumların tespit edilmesi durumunda hızlı bir müdahale gerçekleştirileceğini vurguladı. Eksikliklerin giderilmemesi halinde ise yasal işlemlerin başlatılacağı açıklandı. Denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Şahin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte yemekhanelerin sıkı takibe alınacağını belirten Şahin, üniversite öğrencilerine başarılar diledi. Bu denetimler sayesinde öğrencilerin, güvenle yemek yiyebilecekleri ortamların oluşturulması amaçlanıyor.