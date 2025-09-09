İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenlerine katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP’li milletvekillerinin “Zafer Yürüyüşü” ve resmi programlarda yer almamasını eleştirdi.

“CHP’li vekiller ortada yoktu”

İnan, İzmir’in Milli Mücadele’deki önemine dikkat çekerek, kahraman şehitleri rahmetle andığını belirtti. CHP’li vekillerin resmi törenlere katılmamasını eleştiren İnan, şunları söyledi:

CHP Çeşme’den 9 Eylül ve kuruluş yıldönümü mesajı
CHP Çeşme’den 9 Eylül ve kuruluş yıldönümü mesajı
İçeriği Görüntüle

“Sabah Basmane’den başlayan yürüyüşte bir tane CHP’li milletvekili yoktu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki anma ve saygı töreninde de ortada görünmediler. Hükûmet Konağı’na şanlı bayrağımız çekilirken yine yoktular. Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül’ün ruhunu yaşamaya gelince sırra kadem bastığını milletimiz gördü.”

“İzmir sahipsiz değildir”

İnan, CHP’li vekillerin yokluğuna rağmen İzmir’in yalnız bırakılmadığını savundu:

“Herkes bilsin ki İzmir sahipsiz değildir. İzmir’in Cumhur İttifakı vekilleri var, İzmir’in AK Partili vekilleri var. 9 Eylül ruhuna sahip çıkmayanlar, Cumhuriyet’in de değerini bilemez.”

Kaynak: HABER MERKEZİ