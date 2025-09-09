İzmir’in Karabağlar ilçesinde uzun süredir tartışma konusu olan TOKİ projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Uzundere Mahallesi’nde hayata geçirilecek proje için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile ihaleyi kazanan firma arasında yaklaşık 1 milyar 974 milyon TL değerinde sözleşme imzalandı.

TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Polat Kuyumculuk, projede 786 konut, 10 dükkân, cami, su deposu, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını üstlenecek. Aynı şirketin, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya’da üç farklı TOKİ projesinin ihalesini de aldığı biliniyor.

Projeye yönelik Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kısa süre önce tamamlanmış ve “ÇED olumlu” kararı verilmişti. TOKİ, sözleşmenin imzalanmasının ardından inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlamayı planlıyor.

Uzundere Mahallesi sınırlarındaki 80 hektarlık alan, yıllar önce TOKİ tarafından üniversite ve konut alanı olarak belirlenmişti. Projeyle ilgili ilk ihalede yaklaşık 750 kişi konut sahibi olmaya hak kazanmış, ancak dönemin Karabağlar Belediyesi, alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesi gerektiğini savunarak konuyu yargıya taşımış ve ihale iptal edilmişti.

O günden bu yana bölge için hazırlanan imar planları üç kez iptal edilmiş, geçtiğimiz yıl ise planlar dördüncü kez askıya çıkarılmıştı.

TOKİ projesiyle ilgili imar planlarına karşı açılan davalar ise hâlâ sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üç ayrı davanın İzmir İdare Mahkemeleri’nde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda:

Karabağlar Belediyesi tarafından 2. İdare Mahkemesi'ne (2024/1375 esas)

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından 2. İdare Mahkemesi'ne (2024/1315 esas)

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ise 6. İdare Mahkemesi'ne (2024/1159 esas) dava açıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 2 milyar TL değerindeki proje, tamamlandığında İzmir’in en büyük toplu konut projelerinden biri olacak. TOKİ yetkilileri, projenin bölgedeki konut ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini belirtirken, projeye karşı çıkan çevreler ise imar planlarındaki düzenlemelerin şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu savunarak davalarının peşini bırakmayacaklarını dile getiriyor.

İnşaatın başlamasıyla birlikte, bölgedeki tartışmaların ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.