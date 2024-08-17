AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel’in açıklamalarına sert yanıt verdi.

İzmir Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP’li Deniz Yücel’in yaptığı açıklamalarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. İnan, açıklamasında, TBMM Genel Kurulu’nda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın iktidar partisi hakkında “haysiyetsiz” ve “terörist” gibi ağır ithamlarda bulunduğunu hatırlattı.

“Yumruktan daha ağır şeyler var”

İnan, Ahmet Şık’ın ifadelerini sert bir dille eleştirerek, “Yumruktan daha ağır şeyler var. Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bir şahsın yaptıkları yumrukla kıyaslanamaz. Sözlü mermilere mukavemet etmek zorundayız” şeklinde konuştu. İnan, milletin kürsüsünden hakaretlerin savrulduğunu belirterek, “Sonra uslu çocuk numaraları yapmaya çalışacaksınız, yemezler” ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel'in açıklamalarına tepki

İnan, CHP’li Deniz Yücel’in Ahmet Şık’a yönelik herhangi bir eleştiri yapmadığını belirterek, Yücel’in açıklamalarını eleştirdi. “Deniz Yücel, dostlarının devlete ‘katil’ dediğini bildiği halde, Ahmet Şık’a karşı memleketin hakkını savunan bizlere saldırmış. Deniz Yücel’e buradan sesleniyorum: Sen İzmirli değilsin, İzmir’e layık değilsin. Sen hemşehrilerimin vekilliğini hak etmiyorsun. İzmir, devletine düşmanlık edene sahip çıkmaz. Milletin kürsüsünü sahipsiz bırakmaz. 9 Eylül yaklaşırken dersine iyi çalış Deniz Yücel!” dedi.