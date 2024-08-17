İzmir, 15 Ağustos akşamından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, bölgedeki itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İzmir İtfaiyesi, 700'ün üzerinde personel ve yüzlerce araçla yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. İzmir İtfaiyesi, Bayındır, Tire ve Çeşme'deki yangınlara da hızla müdahale ediyor.

Alevlerle mücadele

Karşıyaka'daki yangının yanı sıra Bayındır, Tire ve Çeşme ilçelerinde de yangınlar çıktı. Bayındır'da dün akşam saatlerinde Canlı, Elifli, Yeşilova ve Söğütören civarını etkileyen yangın, tarım alanları ve zeytinlikleri tehdit ediyor. İzmir İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek vererek 19 araç, 14 tanker ve 55 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yayılma riskine karşı bölgede bulunan ahırlar boşaltıldı.

Tire ilçesindeki yangın ise Karateke Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı ve kısa sürede büyüdü. İzmir İtfaiyesi, yangına 6 itfaiye aracı, 42 personel ve 2 su tankeriyle müdahale ediyor. Yangın nedeniyle köy içinde bulunan bazı damlar hasar gördü.

Çeşme ve Menderes'teki yangınlar kontrol altında

Çeşme Alaçatı'daki otluk alanda çıkan yangına ise 3 araç ve 15 itfaiye personeli ile müdahale edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Menderes Deliömerli mevkiinde çıkan yangın ise otluk ve makilik alanı etkisi altına aldı. İzmir İtfaiyesi, yangının daha fazla yayılmaması için 3 araç ve 15 personeliyle bölgeye sevk edilerek müdahaleye başladı.

İzmir'de yangınlarla mücadele devam ederken, itfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayılmaması ve kontrol altına alınması için canla başla çalışıyor. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor ve bölgede yaşayan vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.