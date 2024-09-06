AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Körfezi’nde yaşanan çevre sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın davet edilmesine rağmen kritik Körfez toplantısına katılmamasını eleştirerek, İzmir halkına olan sorumluluğun yerine getirilmediğini vurguladı.

"Bakan Kurum İzmir için çok çalıştı, Büyükşehir yine ortada yok"

İnan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İzmir’e yaptığı yatırımlara dikkat çekerek, “Murat Kurum, deprem konutlarından yangın afetlerine, spor ve eğitim yatırımlarına kadar şehrimiz için büyük emek verdi” dedi. Körfez’deki kirliliğin kritik boyutlara ulaşmasıyla yapılan toplantının önemini vurgulayan İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın katılmamasının sorumsuzluk olduğunu söyledi. “İzmir’in bu hale gelmesinde sorumlu olan CHP, toplantıya da katılmıyor. Davet etmemize rağmen yine gelmediler” ifadelerini kullandı.

"İzmir'i Sevmediklerinin Kanıtı"

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu tutumunu, şehre olan ilgisizlik ve ihmalkarlık olarak nitelendirdi. “Bu şehri sevmiyorlar, çünkü ona verdikleri zarar çok büyük” diyerek sözlerini sonlandırdı.