Cia’nın Yapay Zeka Hamlesi Dünya Liderlerini Taklit Eden Bot!

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün daha fazla hayatımıza entegre oluyor. Google, Microsoft, OpenAI ve Meta gibi devlerin yatırımlarıyla büyüyen bu alan, artık yalnızca özel sektörün değil, devletlerin de ilgi odağı. ABD’nin sivil dış istihbarat servisi CIA, dünya liderlerini taklit ederek gelecekteki davranışlarını tahmin edebilen bir sohbet botu geliştirdi.

CIA’nın yeni stratejik hamlesi

New York Times’ın haberine göre CIA, yapay zeka destekli bir sohbet botu geliştirdi. Bu bot, dünya liderlerinin geçmişteki davranışlarını, kişilik özelliklerini ve kararlarını analiz ederek gelecekteki tutumları hakkında tahminlerde bulunabiliyor. Büyük dil modelleri (LLM) kullanılarak eğitilen bot, açık kaynaklardan elde edilen bilgiler ile istihbarat verilerini birleştiriyor.

Geliştirmenin detayları gizemini koruyor

CIA’nın ilk Teknoloji Şefi Nand Mulchandani, projenin geliştirilme sürecine ilişkin detayların kasıtlı olarak gizlendiğini belirtti. Bu durum, teknolojinin ne zaman geliştirilmeye başlandığı ve ne zamandan beri kullanıldığı gibi soruları yanıtsız bırakıyor. Ancak bu adım, yapay zekanın uluslararası ilişkilerde stratejik bir araç olarak kullanılmaya başladığını net bir şekilde ortaya koyuyor.