AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Balçova’da yıllardır devam eden arsa mağdurları sorununa çözüm bulunduğunu duyurdu. Kaya, sosyal medya paylaşımında sürece katkıda bulunan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Sorun yarım asır boyunca devam etmişti

Kaya, paylaşımında, Balçova arsa mağdurları meselesinin yarım asırlık bir sorun olduğunu belirterek, “İzmir'imizin kronikleşmiş sorunlarından birini daha geride bırakıyoruz. Uzun yıllar boyunca planlama hataları, yanlış kararlar ve ihmalkarlıklar nedeniyle mağduriyet yaşayan tapulu vatandaşlarımızın hakları, devletimizin güçlü iradesiyle teslim ediliyor” dedi.

Bakanlık ve belediye işbirliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sayesinde sorunun çözüldüğünü vurgulayan Kaya, sürece katkı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Murat Kurum, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’e teşekkür etti.

Katılımcı ve şeffaf süreç

Kaya, sürecin tamamen şeffaf, katılımcı ve karşılıklı etkileşim içinde yürütüldüğünü belirterek, “Balçova Belediye Başkanı ve belediye bürokrasisinin katkılarıyla önemli bir uzlaşı ve çözüm sağlanmıştır. İzmir’de bugüne dek stadyumların tamamlanması, Buca Cezaevi’nin kaldırılması ve İnciraltı planlamasının çözülmesi gibi örneklerde olduğu üzere bu konuda da kararlılık ve işbirliğiyle mutlu sona ulaşıldı” dedi.

Vatandaşlara hayırlı olsun

Kaya, açıklamasını, “İzmir’imize, Balçovalı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” sözleriyle tamamladı.