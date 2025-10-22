Karşıyaka’da belediyeye ait kafeterya tuvaleti, çevre sakinlerinin açtığı dava sonucu yıkılacak. Mahkeme, tesisin imar planına aykırı ve halkın rahatsızlığına neden olduğunu belirterek iptal kararı verdi.

Dava süreci ve mahkeme kararı

Karşıyaka ilçesinde, belediyeye ait kafeterya tuvaletinin dışarıda olması ve kontrolsüz kullanımı nedeniyle apartman sakinleri rahatsızlık yaşamıştı. Sorunun çözülmemesi üzerine Metin Boyacıoğlu, konuyu İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, 21 Ekim 2024’te tesisin iptaline karar verdi. Belediyenin istinaf başvurusu reddedildi ve karar kesinleşti.

Yetki gaspı ve usulsüzlük iddiaları

Avukat Tacettin Çolak, dava sürecinde Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevzuata aykırı işlem yaptığını vurguladı:

“Anıt Park arkasına yapılan ve yaz aylarında büyük rahatsızlığa neden olan tuvalet, Büyükşehir Belediyesi yetkisine tabi olan bir alanda Karşıyaka Belediyesi tarafından usulsüz şekilde yapıldı. Mahkeme iptal etti. Davayı 2023 Temmuz’da açtık, 2 yılı geçti.”

Belediye yetkilileri hakkında suç duyurusu

Mahkeme kararının uygulanması için başvuruda bulunduklarını belirten Avukat Çolak, belediyenin kararları uygulamamasının suç olduğunu ifade ederek, Karşıyaka Belediyesi yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Vatandaşın tepkisi

Tuvaletin karşısındaki apartmanda 10 yıldır yaşayan Nevin Boyacıoğlu, yaşadıkları sıkıntıları şöyle aktardı:

“Dolgu alana pastane ve tuvalet yaptılar, özellikle tuvalet görüntümüzü bozdu. Mahkeme kararını bekliyorduk, sevindik ama tuvaletin de kaldırılmasını istiyoruz. Hijyen yok, her gün vidanjör geliyordu. Bu evi satmayı bile düşündük ama gelenler almıyor. Karşıyaka’nın incisine yakışmıyordu.”

Mahkeme kararının uygulanması

Avukat Çolak, “Yanlıştan geri dönülmüş oldu. Ancak 2 yıl geçti. Yıkım işlemleri peyderpey gerçekleştirilecektir. Bir süre bekledikten sonra tuvalet kaldırılmazsa yeni bir işlem yapacağız. Haklıydık ve kazandık” dedi.