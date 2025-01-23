Ege TV’de yayınlanan Politika Durağı’nın konuğu AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya oldu. Kaya gazeteci Sercan Avcı ve Onur Çakır’ın sorularını yanıtladı. İkinci çevre yolunu İzmir’e kazandıracaklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bakanımız geldi açıklama yaptı. Bizim öncelikli işlerimizden bir tanesi bu. İkinci Çevre Yolu, YHT projesi… Şuan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED süreci tamamlanmak üzere. 2,5 milyar dolar Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden çok büyük rakam. Bunu yazarsanız başka iş aksar. Burada önemli olan Bakanlığın ve AK Partili siyasetçilerin ortaya koyduğumuz iradedir. Biz süreci takip ediyoruz. Bizim ilan ettiğimiz 2025 yatırım programı… İzmir-İstanbul Yolu projesi yatırım programına girdi mi, girmedi. ‘Tüp geçit projesini yapacağız’ diyorsunuz, niye yatırım programında yok’ diye bir şey duydunuz mu? 1,5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Kamulaştırma maliyetiyle 2,5 milyar dolara yakın bir projeden bahsediyoruz. Bu projeler yatırım projesinde bulunmaz. Ulaştırma Bakanlığı ikinci çevre yolu projesini kendi planına koydu. Bugün değil, ÇED ile ilgili süreç başlayalı 3 yıl oldu. Kurumlardan yazılar alındı, hepsi bitti. Büyükşehir Belediyesi’nden de görüş alındı. Tunç Bey ‘Burada ağaç katliamı olacak karşı çıkıyorum’ demişti. Biz de ‘sen ne yapıyorsun, ulaşım 1 numaralı sorun çözelim’ demiştik. ÇED biter bitmez İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne imar çalışmaları için gelecek. 12 tane 2 yönlü tüp tünel olacak projeden bahsediyoruz. Böyle bir projenin yatırım programında olmayacağını kamu yöneticisi herkes bilir. Eğer bunu bilmiyorlarsa CHP’deki siyasetin ne kadar vasat duruma kaydığının göstergesidir.”

“Birinci Çevre Yolu’nu biz yaptık. Konak Tüneli’ni biz yaptık. Kuzey Ege Otoyolu’nu biz yaptık” diyen AK Partili Kaya, “ Sabuncu Tüneli’ni biz yaptık. İzmir-İstanbul Otoyolu’nu biz yaptık. Ulaşımda 20 yıl içerisinde İzmir’e bu devasa projeleri yaptık” ifadelerini kullandı. AK Partili Kaya, Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde bütçenin büyük bir bölümünün İzmir’e kullanıldığını söyledi.

"Ulaşım 1 numaralı sorun"

Kaya, “İzmir’de 1 numaralı sorun ulaşımdır. CHP’li Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 25 yılda alternatif bir yol nereye yaptılar? Çeyrek asırdır Büyükşehir ulaşımda alternatif neresi yaptı! Metronun en büyük oranı CHP’li belediyelerden önce yapıldı. Raylı sistemde İstanbul’dan bile fazla yatırımı İzmir aldı. 136 kilometrelik İZBAN hattı yapıldı. Sadece Torbalı’ya taşınması 300 milyon. Selçuk’a taşınması 160 milyon. Bunlar o zamanın paraları. Bergama’ya doğru gidecek. O zamanki 500 milyon, şu an ki değer 2,5 milyar TL. Bunu Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Metro yerin altında geçiyor. Raylı sistem dediğimiz şey yer üstünde geçiyor. Bu 2 modeli kullanılabilir. Bu dünyada örnek gösterilecek proje. Aliağa’dan başlıyor, Selçuk’a kadar gidiyor. Buca metrosunu ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hepsini ifade ettik. Yatırımların hepsinde de hükümet olarak izin veren bir noktadaydık” dedi.

"Otogarı ne yapacakları belli değil"

AK Partili Kaya, otogarının nereye yapılacak tartışmasının hala devam ettiğini belirterek, “2014’ten beri bu şehirde otogar ‘başka bir yere mi yapılacak, burası mı yenilenecek’ tartışması CHP arasında dönüyor. Daha otogarın nereye yapılacağı belli değil. İkincisi, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nda hızlı bir şekilde faaliyetler yürüyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde çok büyük bir projeyi İzmir’e kazandırmış olacağız aynı İzmir-İstanbul Otoyolu gibi. Bu hattın İzmir’e giriş kısmıyla Halkapınar-Otogar metro hattında birleşiyor. Bunu ilk defa söyleyeyim size; İzmir Büyükşehir yetkilileri ‘Halkapınar Otogar metro hattı yerine, biz burada iki ayrı proje yapacağımıza YHT ile birleştirip İZBAN hattı gibi banliyö hattı mı oluştursak’ diye bir değerlendirme yapıyor. Bunu gidip Bakanlıkla da daha önce görüştüler. Otogarı ne yapacakları belli değil. Büyükşehir’in 2025 yılı performans programında otogarın yenilenmesiyle ilgili bir şey yok” ifadelerini kullandı.