TRT’de canlı yayına katılan Adalet Bakanı Tunç, Bolu’daki facianın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın detaylarını paylaştı. Yangında hayatını kaybedenlerin ve mağdur olan vatandaşların haklarının korunması adına sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı.

Tunç’un açıklamalarından satır başları:

Gözaltılar: “Şu an 12 kişi gözaltında. Bu kişiler arasında otel müdürü, çalışanlar, belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü bulunuyor. Sorumluluk durumuna göre Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli kararları verecek.”

“Şu an 12 kişi gözaltında. Bu kişiler arasında otel müdürü, çalışanlar, belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü bulunuyor. Sorumluluk durumuna göre Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli kararları verecek.” Deliller: “Kamera kayıtları ve diğer elde edilen deliller inceleniyor. Bilirkişi heyeti ön incelemelerini yaptı, ancak itfaiye raporu henüz çıkmadı.”

“Kamera kayıtları ve diğer elde edilen deliller inceleniyor. Bilirkişi heyeti ön incelemelerini yaptı, ancak itfaiye raporu henüz çıkmadı.” Mevzuat ve yönetmelikler: “Yangına neden olan ihmallerin ve eksiklerin tespit edilmesi için mevzuatımızda yer alan kurallar çerçevesinde hareket ediyoruz. Milletimize bu acıları yaşatanlar, yargı önünde hesap verecek.”

Meclis Araştırma Komisyonu kuruluyor

Adalet Bakanı, yangın faciasına ilişkin Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması teklifinin AK Parti tarafından sunulduğunu belirtti. Bu komisyonun, benzer felaketlerin önlenmesi adına önemli bir görev üstleneceğini ifade etti.

Yangının sebepleri araştırılıyor

Yangının teknik bir konu olduğunu belirten Tunç, bilirkişi raporlarının ve itfaiye değerlendirmelerinin süreçte belirleyici olacağını söyledi:

“Ön rapor hazırlandı, kesin rapor çalışmaları ise devam ediyor. Yaralıların ve tanıkların ifadeleri alınıyor. Her detay, titizlikle inceleniyor.”