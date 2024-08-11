Bursa'nın bazı bölgelerinde yetişen ve dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak bilinen meyvede hasat süreci başladı. Bu yıl hava koşullarının etkisiyle geçen seneye göre 20 gün daha erken başlayan hasat, incir rekoltesinde yüzde 15 oranında bir artış sağladı.

Kalitesi tatmin edici

Siyah incirin bu yıl kalitesinin arttığı ve dökülme yaşanmadığı belirtildi. Çağlayan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emre Ertaş, “Hasada 20 gün erken başladık ve rekoltemizde geçen yıla göre yüzde 10-15 arası bir artış görüyoruz. Geçen yıl dökülme sorunu yaşanmıştı, bu sene ise böyle bir problemle karşılaşmadık. Dünyada nadir bulunan ve yüksek talep gören bu meyve, kalite açısından oldukça tatmin edici” şeklinde konuştu.

Ertaş, siyah incirin genellikle Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya ihraç edildiğini ifade etti. Türkiye iç pazarında ise İstanbul’a yapılan ihracatın yanı sıra, Almanya gibi Avrupa ülkelerine de gönderildiğini belirtti.

Çiftçilerin görüşleri

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaklaşık 10 kuşaktır çiftçilik yapan Sefa Balaban, bu yıl hasada 1-1,5 hafta erken başladıklarını ve geçen seneye göre rekoltede artış gözlemlediklerini söyledi. Balaban, “İncir, doğal bir meyvedir ve ilaç kabul etmez. Bu yıl hava şartları ve yağmurlar kaliteyi olumlu yönde etkiledi” dedi.