CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın sosyal medya hesabı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u hedef alan İzmir Körfez’i paylaşımı üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan yanıt geldi. Kaya, "CHP İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan Yapay Zeka ile bir fotoğraf üretmiş, Körfez'i temizleyecekler ve cennetten bir köşe haline getireceklermiş. Sayın Murat Bakan, siz Sayın Murat Kurum'un vermek istediği mesajı sanırım anlayamadınız. Bir kez daha biz tekrar edelim öyleyse. Genel Başkanınız Sayın Özgür Özel'in ifadesiyle, Yapay Zeka ile adaylar belirlediniz, Yapay Zeka ile söylemler belirlemeye de devam ediyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, yapay zekâ ile tasarlanmış İzmir Körfez'inin 10 yıl sonraki hâline dair bir görseli milletvekillerine sunması, gündemde büyük bir tartışmaya neden oldu. CHP'li Murat Bakan’ın sosyal medya üzerinden gösterdiği sert tepki, AK Parti ve CHP arasında karşılıklı atışmalara yol açtı.

Bakan Kurum'un sunduğu görsel, İzmir Körfezi'nin geleceğiyle ilgili umut verici bir vizyon sunarken, CHP'li Murat Bakan, yapay zekayı "sizin zekanızla doğru orantılı" şeklinde eleştirerek sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi. Murat Bakan'ın bu paylaşımı, kısa süre içinde büyük yankı uyandırarak, İzmir'deki çevre sorunlarını daha da derinleştirdi.

CHP'li Bakan'ın tepkisi: Yapay zekâ eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Bakan Kurum'un İzmir Körfezi’ni temsil eden yapay zekâ destekli görseli ile ilgili sert bir dille eleştiride bulundu. "Yapay zekâ sizin zekânızla doğru orantılıdır" şeklinde başlayan paylaşım, aynı zamanda İzmir Körfezi’ndeki çevre sorunlarına dair AK Parti'nin tutumunu da hedef aldı. Bakan, “Doğru soruya doğru yanıt alınır” diyerek, hükümetin çevre sorunlarına yaklaşımını eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan yanıt

Bakan’ın bu açıklamaları üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir Körfezi’ndeki kirliliğin asıl sorumlusunun CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurguladı. Kaya, “Körfez'deki kirliliğin ve kokunun sebebi, çeyrek asırdır İzmir'i yöneten ve altyapıya hiçbir yatırım yapmayan CHP'li Büyükşehir Belediyesi'dir” diyerek, İzmir'deki çevre sorunlarına dair partisinin tutumunu savundu.

Kaya, “Kent içindeki derelerden sürekli kirlilik akıyor. Koku önce bu derelerden başlıyor, sonra Körfez'de katmerleniyor” diyerek, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre kirliliğinin altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımına dair uzman uyarılarına da dikkat çekti.

“Yapay zekâ değil, yapan zekâ lazım”

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya paylaşımında CHP'ye yönelik sert eleştirilerine devam etti. "Yapay zeka değil, yapan zeka lazım" diyerek, CHP’nin çözüm odaklı yaklaşımını yetersiz buldu. Kaya, İzmir Körfezi'nin temizliği için CHP'nin 25 yıllık yönetimi sürecinde herhangi bir somut adım atılmadığını öne sürdü.

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin ve kokunun sebebi, çeyrek asırdır İzmir'i yöneten ve altyapıya hiçbir yatırım yapmayan CHP'li Büyükşehir Belediyesi'dir.



Körfez'e kent içindeki derelerden sürekli kirlilik akıyor. Koku, önce bu derelerden başlıyor sonra Körfez'de katmerleniyor ve… pic.twitter.com/iJ1PKoYYhd — Mahmut Atilla Kaya (@MAtillaKaya) December 13, 2024