Egeli Gazetesi'nin haberine göre, Karşıyaka'nın Bostanlı sahilinde bu sabah saatlerinde büyük bir yangın paniğe yol açtı. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, balıkçı teknesi alev alev yandı. Yangının etkisiyle teknelerden sıçrayan alevler sahile doğru ilerledi ve çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Patlama riski olduğu belirtiliyor

Ünlü Bostanlı sahilinde yürüyüş yapanlar, yangının etkisiyle endişeli anlar geçirdi. Çevredeki sahil yolları kısa süreliğine kapatılırken, itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve yangına müdahale etti. Yetkililer, patlama riski olduğuna dikkat çekerek, olayın daha da büyümemesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Tekneyi söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada, içeride birinin olabileceği şüphesi üzerine ekipler arama başlattı. Olayla ilgili olarak savcılık ve polis soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni hala netlik kazanmadı. Ekiplerin, yangının sebebini ve içeride kaybolan bir kişinin olup olmadığını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.