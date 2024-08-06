AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından Gaziemir'de bulunan ve nükleer atıkların bulunduğu kurşun fabrikasına dair açıklamalarda bulundu. Kaya, açıklamasında ruhsatı verenin CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatarak, çevre kirliliğiyle ilgili sessiz kalan CHP ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Kaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Gaziemir'deki kurşun fabrikasına ruhsat veren, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. İzmir'i kirleten bu firmaya karşı tek kelime etmeyen, laf söylemeyerek koruyup kollayan, himaye eden CHP'li yerel yönetimlerdir. Çevreyi kirletenlere karşı bugüne kadar ne CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ne de TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tek laf etmedi ve hala daha etmiyor.

2007'de düzenlediği çevreye duyarlılık etkinliğine çevreyi kirleten bu firmayı sponsor yapan, çevreyi katledenlerle iş tutan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, şimdi günah çıkarmaya çalışıyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 2007'de işyeri açma ve çalışma ruhsatını tazelerken, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası etkinliklerine söz konusu firmayı sponsor yaparken sustu. Şimdi her ne hikmetse seslerini yükseltiyorlar.

Evet, çevreyi kirleten bu firmayı siz koruyup kolladınız. Söz konusu yeri Bakanlığın kamulaştırmasını isteyerek, bu firmaya ödül verilmesini de siz istediniz! Bugün suçluluk psikolojisiyle sesinizi yükseltiyorsunuz çünkü çok iyi biliyorsunuz ki, bu sizin enkazınız, siz kirlettiniz.

Nükleer Düzenleme Kurulu'nun 8 Mart 2023 tarihli kararı ile radyoaktif atık içerikli alanda çevresel iyileştirme faaliyetlerine başlanmıştır. Radyoaktif içerikli atıkların Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Atık İşleme Tesisi'ne gönderilmesi, tehlikeli atıkların Bakanlıktan lisanslı tesislere gönderilmesi ve toprak kirliliği çalışmalarının Bakanlıktan yeterlilik almış firmalar tarafından yapılması planlanmaktadır. Uygunluk tarihi itibarıyla sahada çalışmalara başlanmış olup, plan çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, NDK, TENMAK ve İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetim ve raporlama yapılacaktır.

Konu bu kadar açık ve nettir. Bu süreci yerel yönetimler ve ÇMO çok iyi bilmektedir. Hal böyleyken, şimdi sormak istiyoruz: Kirletilirken sustunuz, temizlenecekken bağırıyorsunuz. Neden? Acaba sakladığınız bir şey mi var?"