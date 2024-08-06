Kütahya Valisi Musa Işık başkanlığında yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Eskişehir-Antalya hızlı tren projesinin tamamlandığı ve bu kapsamda planlanan hattın Kütahya-Alayunt İstasyonu yakınından geçeceği açıklandı. Projenin tamamlanmasıyla, Kütahya’nın turizm sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Toplantının İçeriği ve Katılımcılar

Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıya Kütahya milletvekilleri, belediye başkanları, üniversite rektörleri, ticaret ve sanayi odası üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, iş insanları ve organize sanayi bölgesi müdürleri katıldı. Toplantıda, ulaşım, tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde yapılan çalışmaların ilerleme durumu değerlendirildi.

Vali Musa Işık, toplantıda Kütahya'da tarım, sanayi, ulaşım ve turizm sektörlerindeki problemleri ele aldıklarını belirtti. “Bu manada 4 tane toplantı yapıldı ve bu toplantıların sonunda sektörlerle ilgili tespitlerimiz oldu. Bu problemlerin çözümü noktasında hangi aşamadayız, kim ne yaptı, hangi kurum üzerine düşen vazifeleri yerine getirdi, bunları ele alacağız” şeklinde konuştu.

Hızlı Tren Projesinin Kütahya'ya Etkisi

Eskişehir-Antalya hızlı tren projesi kapsamında, Kütahya-Alayunt İstasyonu yakınından geçmesi planlanan hat ile İstanbul, Ankara ve Antalya arasında doğrudan demiryolu bağlantısı sağlanacak. Bu bağlantının, özellikle Kütahya’nın turizm sektörüne önemli katkılarda bulunması ve kenti ulusal ve uluslararası ölçekte daha erişilebilir hale getirmesi hedefleniyor.