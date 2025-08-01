Kırkpınar iddiaların dezenformasyon olduğunu belirtti

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan yangınlarla ilgili “Tesadüf mü Plan mı?” sorusunu gündeme getirmişti. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Özkan’ın bu iddialarını dezenformasyon olarak nitelendirdi. Kırkpınar, yangınların sona erdiğini ancak CHP’nin siyasi çıkar sağlamak amacıyla dezenformasyon yapmaya devam ettiğini vurguladı.

Yangınların söndürülmesinde emeğe saygısızlık yapılıyor

Yaşar Kırkpınar, yangınların söndürülmesinde görev alan ekiplere yapılan saygısızlığa tepki gösterdi. “Yangınların söndürülmesinde gösterilen emeğe saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatacağız” dedi. Kırkpınar, yalan iddiaların gerçeklerle çürütülmesinin devam edeceğini belirtti.

CHP’nin siyasi rant devşirmeye çalıştığını kaydetti

Kırkpınar, CHP’nin doğal afetler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığını söyledi. Özkan’ın elinde bilgi ve belge olmadan savcılığı göreve çağırmasının gerçek dışı olduğunu ifade etti. Ayrıca, CHP ve Özkan’ın yolsuzluk iddiaları karşısında yeterli inancı göstermediğine dikkat çekti. Kırkpınar, “Delil ve ispatlarla yargıya başvurmak yerine, çamur at izi kalsın siyaseti yapılması ülkemiz ve milletimizin acısı üzerinden siyaset yapmaktır” dedi.

Yangınların sona erdiğini ve ağaçlandırma çalışmalarının başladığını belirtti

Orman yangınlarının sona erdiğini açıklayan Kırkpınar, yanan alanların ağaçlandırılması için gerekli çalışmaların başladığını bildirdi. “Yangınlar bitti, ama CHP’nin yalan rüzgarları alev almaya devam ediyor” diyerek, Orman Genel Müdürlüğü ve orman kahramanlarının çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Yanan alanların her karışının yeniden yeşereceğini sözlerine ekledi.