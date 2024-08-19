AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yangın söndürme çalışmalarında kullanılan hava araçlarının yetersiz olduğunu söylemesine yönelik eleştirilerde bulundu. Kırkpınar, CHP’nin bu konuda yaptığı açıklamaların, kendi beceriksizliklerini gizlemek için yapılan çamur atma hareketleri olduğunu ifade etti.

İş yapmayınca çamur atıyorlar”

Kırkpınar, CHP’li yetkililerin, devletin yangına müdahalede bulunan tüm kurum ve kuruluşlarının çabalarını küçümsediğini belirterek, “Koskoca bir belediye başkanı, işini gücünü bırakıp uçakları, helikopterleri mi sayıyor? Devletin yetkilileri bu konuda resmi açıklamalar yapıyor. Önce hava araçlarının eksik olduğunu söylediniz, şimdi de sayılarına mı itiraz ediyorsunuz?” dedi. Bu yaklaşımın CHP’nin her zamanki tavrı olduğunu vurgulayan Kırkpınar, CHP’nin eleştirilerinin gerçek durumun tersini gösterdiğini belirtti.

"CHP zihniyeti değişmiyor"

Kırkpınar, CHP’nin yerli ve milli değerlere karşı olan tutumunu eleştirerek, “CHP her zaman olduğu gibi iş yapamayınca çamur atıyor. Biz, ülkemizin bu felaketten en az zararla çıkması için çalışırken, CHP ise sağa sola laf atıyor. Gelin, devlet ve millet el ele vererek yaralarımızı birlikte saralım. Ancak CHP, kendi beceriksizliklerini kapatmak için hava araçlarının yetersiz olduğunu iddia ediyor” şeklinde konuştu. Kırkpınar, CHP’nin bu tutumunun değişmediğini ve zihniyetlerinin her zaman aynı kaldığını ifade etti.

"CHP vatan hainlerine sessiz kalıyor" eleştirisi

Kırkpınar, CHP’li siyasetçilerin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı sessiz kaldığını belirterek, “Sizler, Türkiye’nin üniter yapısını yok etmeye çalışanlara ve bölücü güçlere tek bir cümle bile etmediniz. Bu sizin siyasetçiliğiniz mi? Bu sizin bilgeliğiniz mi? Siyasi anlayışınız bu mu? Hangi kodlarla hareket ediyorsunuz?” şeklinde sorular yöneltti. Kırkpınar, CHP’nin, yerli ve milli değerlere sahip çıkmayı başaramadığı sürece muhalefet görevini etkili bir şekilde yapamayacağını söyledi