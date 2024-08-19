PaybyMe, Vallet, NarPOS ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) iş birliği ile geliştirilen ödeme alma, stok ve sipariş yönetimi süreçlerini tek bir cihazla yönetmelerini sağlayan yeni nesil NarPOS cihazı, pilot bölge seçilen İzmir’den başlayarak Ege ve Akdeniz bölgesinde hayata geçiriliyor. NarPOS ile ödeme alma, stok ve sipariş yönetimi süreçlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilecek esnaflara bu çözüm tamamen ücretsiz sunuluyor.

PaybyMe, Vallet, NarPOS ve İESOB iş birliği ile hayata geçirilen NarPOS cihazının tanıtım toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün, Vallet Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Bayramoğlu, PaybyMe CEO’su Eren Deyiş ve NarPOS Kurucu Ortağı İlyas Akça katıldı.

“Meşaleyi İzmir'den yakma kararı aldık”

İzmir’in projede pilot bölge olarak seçildiğini dile getiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün, “Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Vallet, PaybyMe ve NarPOS iş ortaklığı arasında 8 Ağustos'ta 2024 tarihinde imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarlarımıza özel yeni nesil pos cihazlarının ücretsiz bir şekilde verilmesi gerekmektedir. İzmir’de bu protokolün ilk adımı atılarak bu konudaki meşaleyi İzmir'den yakma kararı aldık. İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her zaman olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarlarımızın dijitalleşerek teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları, gelir hacimlerini arttırmaları, böylece daha verimli bir altyapıya sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu çalışma ile NarPOS cihazı sahibi olacak üyelerimiz, ücretsiz bir şekilde pos cihazı sahibi olurken, barkod sistemi, stok yönetimi, adisyon işlemleri gibi birçok hizmeti de ücretsiz olarak temin edeceklerdir. Bu hizmet için herhangi bir ücret de ödemeleri gerekmiyor. Birçok banka ile entegre olan bu cihaza sahip olan üyelerimiz, ayrıca 300 bin TL'ye kadar ön onaylı kredi imkanlarından yararlanma fırsatı yakalayacaklar” diye konuştu.

“Hedefimiz esnafı ayağa kaldırmak”

Projeyle birlikte hedeflerinin esnafı ayağa kaldırmak olduğunu belirten NarPOS Kurucu Ortağı İlyas Akça, “Bakkallarımız kan ağlıyor diyoruz ama nerede, hangi bölgede, nasıl kan ağlıyor, bunu bilememek gibi birçok problemin çözümü için aslında bir adım attık. Yaklaşık 10 binle başlayıp belki de 2,5 milyon KOBİ’ye ve esnafa üreteceğimiz çözümle karşınızda yer alıyoruz. Vereceğimiz tek bir cihazla satışlarını kontrol edebilecekler, stoklarını görüntüleyebilecekler, online sipariş aldıklarında tek bir yerden görecekler ve en önemlisi Android ya da Windows platformunda çalışan bir teknoloji ile hepsini tek bir yerden yönetebilecekleri tek bir cihazda toplayarak karşılarına getirmiş olacağız. Esnaflarımız, İESOB veya Vallet ile bu projeye hızlı bir şekilde ulaşabilir. Resmi olması noktasında çok ciddi adımlar atıldı. Bu adımlar atıldığında zaten zamanında pos cihazlarına para vermiş esnaflarımızın mağdur olmaması adına biz bu yapıyı tamamen düşük komisyonla birlikte ücretsiz cihaz, yazılım ve Android posu kendilerine temin edeceğiz” diye konuştu.

Esnaflar tüm iş süreçlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilecek

Esnafların teknolojik yatırım maliyetlerini en aza indirerek işletme sermayelerini korumalarını sağlan NarPOS, esnafların ödeme alma, stok takibi, sipariş yönetimi, raporlama, etiket basma, ürün ekleme/çıkarma ve ürün aratma gibi tüm iş süreçlerini tek bir uygulama üzerinden kolayca yönetmelerine olanak tanıyor. PaybyMe'nin NarPOS ile ortak geliştirdiği bu yazılım ve cihazları esnaflar hem ücretsiz olarak temin edebilecekler hem de düşük komisyon oranlarıyla işlem yapma imkanına sahip olacaklar. Bu çözüm, Yazarkasa - Android POS, Dokunmatik Sipariş Ekranı, Barkod Programı, Barkod Okuyucu, E-arşiv CRM, Sanal POS, Mobil POS, Yurt Dışı POS, Cüzdan gibi yazılım ve donanım uygulamalarının hepsini bir arada sunacak. Ayrıca, bu projeyle esnaflara özel 300 bin TL’ye kadar anında kredi imkanı da tanınacak.

Narpos dört farklı paket alternatifi ile sunuluyor

Proje kapsamında Ege ve Akdeniz bölgesindeki esnaflara dört farklı paket içeriği sunuluyor. Her biri farklı ihtiyaçlara yönelik tasarlanmış olup, tüm cihazlar ücretsiz olarak veriliyor. Düşük komisyon oranlarıyla kazançlarını artıracak olan esnaflar, anında kredi imkanından da faydalanabiliyor. Cihaz satın alımı, bulundurma bedeli, servis, bakım gibi maliyetlere son veren NarPOS çözümü ile tek tek cihaz yatırımı yapmanın da önüne geçiliyor.

Ege Akdeniz Paket 1’de Android POS, E-Arşiv CRM, Tech POS, Mobil POS, Sanal POS, Yurt Dışı POS ve Cüzdan ücretsiz sağlanıyor. POS komisyon oranı ise 2,29. Ege Akdeniz Paket 2’de Android POS, E-Arşiv CRM, Barkod Yazılımı, Kablosuz Barkod Okuyucu, Tech POS, Mobil POS, Sanal POS, Yurt Dışı POS ve Cüzdan ücretsiz sağlanıyor. POS komisyon oranı ise 2,50. Ege Akdeniz Paket 3’de Android POS, E-Arşiv CRM, 11” Android Tablet PC, Adisyon Yazılımı, Barkod Yazılımı, Kablosuz Barkod Okuyucu, Tech POS, Mobil POS, Sanal POS, Yurt Dışı POS ve Cüzdan ücretsiz sağlanıyor. POS komisyon oranı ise 3,89. Ege Akdeniz Paket 4’de Android POS, E-Arşiv CRM, 15” Dokunmatik PC, Adisyon Yazılımı, Barkod Yazılımı, Kablosuz Barkod Okuyucu, Tech POS, Mobil POS, Sanal POS, Yurt Dışı POS ve Cüzdan ücretsiz sağlanıyor. POS komisyon oranı ise 3,99.