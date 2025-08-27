İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, şehirde yaşanan çöp sorununa ilişkin yaptığı çıkış, AK Parti cephesinden sert eleştiri aldı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tugay’ın “çöpleri AK Parti İl Başkanlığı ya da valiliğin önüne dökeriz” sözlerini “basiretsizlik ve iş bilmezlik” olarak nitelendirdi.

Kırkpınar, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“İzmir’in bütün sokakları, caddeleri ve mahalleleri İzmirlilerindir, bizimdir. Çöplerin döküldüğü her yer İzmir halkına aittir. Biz, İzmir’in her sokağını kendi evimizin önü gibi görüyoruz. Ancak millete hizmet etmek gibi bir derdi olmayan bir yönetim anlayışı, bu sorumluluğu kavrayamaz.”

“Çöp İzmir’in gündeminden çıkmalı”

AK Parti olarak vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeyi en büyük görevleri saydıklarını belirten Kırkpınar, çöp meselesini siyasi tartışmalara alet etmeyeceklerini dile getirdi.

“Bizim çöp konusunu gündemde tutmak gibi bir derdimiz yok. Tam tersine İzmir’in gündeminden çıkarmak gibi bir derdimiz var. İzmir’in sorunlarını çözmek için her zaman yapıcı destek vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

“Amacınız üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek”

Kırkpınar, Yamanlar’da çöp tesisi kurulmasının doğru bir adım olduğunu da hatırlatarak, Başkan Tugay’ı hizmet üretmek yerine bahanelerin arkasına sığınmakla suçladı:

“Amacınız üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yiyelim, içelim, gezelim anlayışıyla İzmir’e hizmet edemezsiniz. Bu şehre daha fazla kaybettirmeden, bahaneler üretmeden çalışmaya başlarsanız biz de size gereken desteği veririz.”