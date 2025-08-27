İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım için önemli bir adım attı. Kırsal Çalışma Grubu bünyesinde oluşturulan Tarım Gıda Komisyonu, İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) kolaylaştırıcılığında ve Ulusal Tarım Gıda Birliği’nin (UTGB) katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. “Kırsal Kalkınmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temel Hedefleri” başlığıyla düzenlenen toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra akademisyenler, çiftçiler, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve belediye yöneticileri katıldı.

Tugay: “Sağlıklı beslenme hayati önem taşıyor”

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, iklim krizinin gıda güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gençlerimiz sağlıksız besleniyor. Gıda güvenliğini konuşan dahi yok. Oysa sağlıklı bir toplum olmadan yaptığımız yolların, parkların ya da kültür merkezlerinin anlamı yok. Su kaynaklarımız hızla tükeniyor, kırsalda genç nüfus kalmadı. Eğer seyirci kalırsak, gelecek çok daha kötü olacak. Hep birlikte farkındalık ve ortak akılla hareket etmeliyiz.”

“Tarım ve gıda konseyi kurulmalı”

Başkan Tugay, sürdürülebilir politikalar için kurumsal bir yapının gerekliliğini de vurguladı:

“Bu şehirde bir tarım ve gıda konseyi kurulmalı. Kim belediye başkanı olursa olsun, bu konseyin karşısında hesap vermeli. Eğer bunu başarabilirsek, İzmir tarımda ve gıdada kalıcı çözümler üretebilir.”

“Üç yıl içinde kriz kapıda”

Küresel ölçekte artan risklere işaret eden Tugay, “Üç ila beş yıl içinde çok ağır gıda ve çevre krizleriyle karşı karşıya kalacağız. Bu çalışmanın bir tür Rönesans olması lazım. Hep beraber yol çizip, o yolda kararlılıkla yürümemiz gerekiyor” dedi.

İzmir’in kırsal hedefleri

Komisyonun danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, İzmir’in kırsal kalkınma vizyonunu dört ana başlıkta topladı:

Sürdürülebilir tarım ve kesintisiz gıda üretimi Genç nüfusun kırsalda istihdamı Gıda sağlığı ve güvenliği Kırsalda gelişmişlik dengesinin sağlanması

Kurucu, “İzmir’in kırsalında yaşayan nüfusun yüzde 20’si 65 yaş üstü. Gençlerin bu alanda kalmasını sağlamak için doğru teşvikler gerekiyor. Su kaynaklarının korunması, çevresel izleme sistemleri ve kooperatifçilik eğitimleri öncelikli adımlarımız olacak” dedi.

“Tarım politikaları bütüncül olmalı”

UTGB adına konuşan Prof. Dr. Yaşar Uysal ise tarımın makro politikalardan ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak, “Tarımda, gıdada ve çevredeki sorunların çözümü tek boyutlu bakışla mümkün değil. Tüm tarafların ortak masada buluşması şart. Amacımız hem kaynakları korumak hem de gıda güvenliğini adil biçimde sağlamak” ifadelerini kullandı.

Geleceğe vizyon katkısı

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ise toplantının İzmir’in uzun vadeli 2074 vizyonu için kritik bir köşe taşı olduğunu belirterek, “Tarım ve turizm öncelikli alanlarımız. Katılımcı yapılarla hem bugünü hem de geleceği şekillendirmeyi hedefliyoruz” dedi.