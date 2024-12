Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Aralık Ayı 3. Birleşimi, Meclis Başkanı Cemil Tugay’ın olmayışıyla 1. Grup Başkanvekili Altan İnanç başkanlığında başladı. İzmir’in trafiğinin yoğunluğunu eleştiren AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, 1 saat 17 dakikalık trafik seyahatini aktardı. Kişili, ayrıca duba projesine de dikkati çekerek şunları söyledi:

“İzmir’in trafiği artık keşmekeş durumda. Bunu da yaşıyoruz ve yağmurun yağdığı dönemde bu sıkışıklık iyice had safhalara ulaşıyor. Çarşamba günü Şemikler’den Karşıyaka’ya 1 saat 17 dakika 37 saniyede vardım. Tabii ki burada son dört yılın mega projelerinden biri olan duba projesi hayata geçirilmesi de sıklıkla konuşuluyor. İzmir’in trafiğini rahatlatmak için en büyük projeydi. Ama o dubalar Çarşamba günü yoktu. Bu yolculukta 1 saat 17 dakika zamanımı harcadım. Oradaki arkadaşlar uyuyor muydu, sebebi neydi bilemiyorum. Buraya bir kalıcı çözüm bulunacak mı? Ya da ihaleyi alan arkadaşların yüzde 5 veya yüzde 10 her neyse Altınyol’da trafiğe can suyu veren bu projenin etkisi Çarşamba günü neden orada yoktu, takip ediliyor mu edilmiyor mu? Bunun da kalıcı çözümle yapılmasını temenni ediyorum. İzmir duba belediyeciliğine esir edilmiş durumda.”

‘Emniyetin görevidir’

CHP Grup Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır, söz alarak AK parti Meclis Üyesi Kişili’ye şu cevabı verdi:

“Dubalar konusunda yağışlardan dolayı tehlike saçabileceği düşünülerek konulmamıştır. Bu ise emniyetin görevidir zaten. Kendisini temin edebilirim. Sadece belediye başkanımız Cemil Tugay değil, onunla çalışan herkes 7-24 görevinin başındadır. ‘Umarım’ demesine de gerek yok kesinlikle öyle.”