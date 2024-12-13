Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberinegöre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Aralık Ayı 3. Birleşimi, Meclis Başkanı Cemil Tugay’ın olmayışıyla 1. Grup Başkanvekili Altan İnanç başkanlığında başladı.

AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, ilk sözü alarak Egeşehir Yapı Planlama A.Ş.’ye aktarılan 206 milyar lirayı eleştirerek “Geçtiğimiz ayda 460 dönümlük arazide döner sermaye yaptık. Ve bugün de 206 milyar liralık bir aktarım söz konusu oluyor. Açıkçası şirketin yeni yapılanma ve işleyişinde bir gri yapılanma olduğunudüşünüyoruz. Bu sermaye aktarımı olarak ret oyu vermemizin sebebi bu. Kentsel dönüşümde Egeşehir PlanlamaA.Ş. olarak ispatlamış durumdasınız. Süreci takip edeceğiz. Gelecek ayda Egeşehir Planlama A.Ş. bir sunum yaparsa ve yeni planlamada da bilgi sahibi oluruz” dedi.

Tepkiler çığ gibi

AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Başkanlık makamınca gündeme eklenen komisyon raporlarının ilk maddesinde Egeşehir Yapı Planlama A.Ş.’ye 206 milyar 900 milyon liralık sermaye arttırımına tepki gösterdi. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelerek oy çokluğuyla kabul eidlen bu madde, AK Parti ve CHP üyeleri tarafından tartışmalara yol açtı. Bu tartışmada son nokta, CHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla katkı vermesiyle kabul edildi.

Kim neler söyledi?

Maddeyle ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, kooperatifleşmede hak sahiplerinin henüz konut teslimini almadığına dikkati çekerek“İki gündür Egeşehir Planlama A.Ş. olunca kooperatiflerle ilgili İzBB tarafından kamuoyuna yanlış bilgi veriliyor. Deniliyor ki kooperatiflerde feshi edildiği, feshedildikten sonra o kooperatiflerin teslim alınması var. Bu izbb’nin veya hak sahiplerinin de gücü olabilir. Fakat basına servis edildiği gibi değil. Özellikle İzmir ve İzmir Büyükşehir meclisi bilsin. Burada şantiyelerin teslim alınması söz konusu değil. Alınmamıştır veya alınamaz. Mahkeme kararı olması lazım. Bu da kamuoyuna da yanlış bilgi veriliyor. 3 yıl önce 70 dönüm ve oradaki hâlâ bir kısım inşaat ruhsatıyla alınmamış, su basmalarıyla görülüyor.Görüyoruz ki bu yıl Tunç Soyer(önceki dönem belediye başkanı) dönemin sonrasında İzmir’in en büyük kara deliği Egeşehir Planlaması olacak. Geçen dönem çok iyibir örnek olarak sunduğumuz kooperatifleşme yapısında model doğruydu ama niyet iyi olmadı. Bu da bahsedilen kooperatifle ilgili en iyi giden bir süreç vardı. Kentsel Dönüşüm Daire başkanlığı ve izbb genel sekreterliğinin yardımcısı vasıtasıyla, Karşıyaka belediye başkanıyken Cemil Tugay’ın basına servis edilmesiyle yer alıyor.Bu da Karşıyaka belediye basınıyla servis edildi. Bir kooperatif çok iyi giderken çok kötü giden kooperatif de var. En iyi giden ise şu anda yıkım yapılançok iyi giden ve bir hafta 10 gün içinde tüm üyelerini dolduran arkasında ise bu işin çok iyi gittiğini ve yalnız bırakıldığını söylemesi de yer alıyor. Binlerce kişi mağdur olacak. Kimsenin umurunda değil, 3 yıldır söylüyorum bunu” ifadelerinin ardından Boztepe şunları söyledi:”

Bu belediyenin önünde bağırmaya başlayacaklar, mağduriyetler başlayacak. Cemil Başkan’a da söylemdim. Bunu iyi bilen arkadaşınız olarak söylemek isterim. Kamuoyuna yanlış bilgi verilmiştir, şantiyeler herhangi bir teslimat yapmamıştır. Burada ise dünyanın parası harcanmıştır.Bu ülkede hukuk, yasalar ve kanunlar var. İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi niyetle başlatılan kötü sonuçlarla ilerleyen bir kooperatifleşme var. Burada ise aileler kooperatif vasıtasıyla da ev sahipleri oldu. Burada ise 7 aydır inşaat durmuştur. Çok insan mağdur edilmiştir ve evine ekmek götüren insanlar evine ekmek götürmüştür.”

‘Süreç devam ediyor’

CHP Meclis Üyesi Candaş Yeter, “Egeşehir ve Kooperatifleşme ile aralarında herhangi bir fesih yapılmadı. Bu konuda sadece bir ihtarname gönderilmiş ve 300 günde işi tamamlamada ise bir noter yazımı gönderilmiş. 22.10.2024 tarihinde ise bilirkişi ise gelmiştir. Bilirkişi raporu da iletildi ve süreç de devam etmektedir” dedi.

‘Kooperatif ayrımı yok’

CHP Grup BaşkanvekiliDr. Zafer Levent Yıldır, “Her şeyimiz şeffaftır. Hukuksuzbir durum yok. Hukukun gereğiniyapıyoruz. Burada ise yaklaşık olarak 1,5 yılda inşaatların durdurulması ise bakanlık yazısının gereği olarak girişimlerde bulunduk ve sözleşmelerin sonlandırılması yer aldı. Yoğun bir şekilde kooperatiflerle görüşmeler yapıyoruz ve yaptık. Sonuçta yaptığımız her şey iyi giden, kötü giden kooperatif ayrımı da yok. Bu süreçle ilgili olarak giderilmesi gereken neyse bunları da yasaların gereği olarak onun bir gerekçesi olarak yapıyoruz. Bu arada yine kamuoyunda bahsedilen emniyet konusu var. 2886 sayılı yasanın maddelerine bağlı olarak bunun da böyle olması gerekiyor. Teslimi yaptık, şantiyeler ise elemanımızda İZBETON elemanı, güvenlik de İZBETON elemanıdır. Bu işlemler ise devamediyor. Tabii ki burada yapmamız gereken herhangi bir konu olursa da arkadaşlarımızınbizi uyarmasını bekler ve takdirle karşılarız” dikkatini çekti.

‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaz’

AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “Levent Bey’in (Yıldır) söylediklerinin bir kısmına katılıyorum. Bu işi geçmişte yapmış biriyim. Burayı geldim, aldım demekleolmuyor.Benden de 4 yıl boyunca teslim alamadılar. Burada ise mahkeme kararı yok. Burada ise yazışma yapılıyor, olmaz. Burada ise inşaatıyapan ve yer tesliminin yapılması ise kooperatife yapılmış. Yer teslimine göre yapılıyor bu. Bir zabıta karşılığıyla yazışmayla yapılamaz bu. Kooperatifin avukatları ve İZBBarkadaşlarıyla da görüyoruz. Burada teslim alınan herhangi bir yer yok. Kendi aralarında bir tutanak tutmuşlar. Böylesi bir şey yok. Herkesle görüştüm. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmam.”

‘Yanlış varsa düzeltiriz’

CHP’li Yıldır “İZBB’nin de avukatları var. Hukuk müşavirleri de var. Bukonuları birliktedeğerlendiriyoruz.Herhangibir yanlış olursa düzeltiriz, ama yok” ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanı Altan İnanç, “Bir noktanın altını çizeyim. Muhalefet sıralarında arkadaşlarımız önceki dönemde eksik gittiğini eleştiriyor. Tüm meclistekooperatif süreçlerinin eksik ve yanlış yürütüldüğü iddiasında. Bir taraftan da yeni yönetim olarak mağduriyetlerini giderilmesi için işin de hızlanmasında hak sahipleri için sorumluluğumuz var. Bu konuda ise eksiklik var, yeni yönetim ise eksikleri giderme durumunda. Onun için belediye yasalarla yönetiliyor. Tüm İzmirliler de bunu biliyor ve rahat olsunlar, hak sahipleri de rahat olsun. İyi niyetle ve büyük bir çabayla da eksikleri de hızlıca tamamlanarak ortaya çıkan maliyet giderilecektir” dedi.

‘Yoğurdu üfleyerek yiyoruz’

AK Partili Yıldız: “AK Parti gurubunda meseleye yaklaşım farkı yok. Ben geçen ay ‘geliniz 460 dönümü İZBB’de kalsın, Egeşehir Planlama A.Ş. alsın ve protokolleişlensin’ diye. Bir önceki dönemde bahsettiğimiz dönemde 70 dönümlük arazi verdik, oy birliğiyle. Neden? Çünkü belediyeçalışanlarımızakooperatifyapılsın diye. Yapıldı mı? Yapılmadı. Devamlılığı da var, yeni bilgiyi ise, bütçe komisyonu belirtmeden bilgi almamıştık. Anladığım kadarıyla da seviye tespiti netleşmemiş. Egeşehir Planlama’ya da bir misyon yükledik, seçim vaatlerinde yükledik. Seçim oldu başkan cemil tugay seçimi kazandı ve ilk önerge olarak kooperatiflerin yaşadığı süreçleri de belirttik, konuştuk müzakere ettik. Hukuki olarak süreç işlemeyeceğini bildiğimizden başkan iade ettik. Neden hala seviye tespit noktasında 10.12.2024’e kadar ilerledi. Yine ön yargılıyız. Çok fazla akış sağlıyor ve çok fazla bir aktarım yapılır. Ege Şehir A.Ş. araç kiralamaya gidiyor. Evet, böylesi bir misyon yüklüyorsunuz ama kusura bakmayın yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Geçtiğimiz dönemde de İZBETON’un kooperatiflerle yaptığı meselede, bugün siz o enkazla boğuşuyorsunuz. CHP’li belediyenin oluşturduğu sorunu yine CHP’li belediye uğraşıyor. 460 dönüm, 70 dönüm de daha önce verdik. Hızlı aktarımlara da karşıyız. Biz, nasıl birçok noktada oy birliği yaptıysak, geçtiğimizde İZSU için oy birliği desteği verdiysek, muhalefetin de gerçekleri hatırlatma görevinden de geri durmuyoruz. Lütfen temkinli ve ölçülü gidelim” dedi.

‘Müfettiş oluru var’

CHP Grup Başkanvekili Yıldır, şunları söyledi: “Tabii ki uyarılar değerli ve kıymetli. Fakat geçen süre oyalama süresi değildir. Yapılacak işlerle ilgili olarak belirli zamanları beklemeliyiz. Gelir gelmez, ilgili girişimlerde bulunduk. Ama kendimizle de bu inşatların hangi aşamadı olduğunu tespitlerin dışında mahkemedeki süreçleri de takip edip tamamlanmasında gerekli bütçeyi de bilirkişi görüşleri istedik. Onları alıp kooperatiflerle görüştük, tekrar bir araya geldik. Önümüzdeki süreçlerde bir araya geleceğiz. Eksikleri de gidermekten başka amacımız yok. İnşaatlarında tamamlanmasında ciddi bir gayret içindeyiz. Bu işlemler sırasında ise ilgili müfettiş sırsında da oluru var.”

Komisyon raporu, komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi.