İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, Başkan Cemil Tugay’ın yeni oturma düzeni üzerinden şekil belediyeciliği yaptığı eleştirisinde bulundu. Kişili, İzmir’in altyapı, ulaşım ve çöp gibi kronik sorunlarına odaklanılması gerektiğini söyledi.

Kültürpark’taki belediye hizmet binasındaki yeni oturma düzenini eleştiren Kişili, “Şekil belediyeciliğini bırak hizmet belediyeciliği yap. İzmir altyapıdan ulaşıma, kokudan çöpe kadar birçok konuda en kara zamanlarını yaşıyor” dedi.

Kişili, belediyede seçim sonrası yaşanan kadro değişimleri, görevden almalar ve yönetim şekil çalışmalarıyla gündeme gelindiğini ifade etti. İzmir’de ESHOT’un Buca Gediz, İZSU’nun Konak Meydanı’nda idari binaları bulunduğunu, iştirakler ve kiralık tesisler dahil birçok makam odasının aktif olduğunu belirterek, “Başkandan şekil belediyeciliği değil, hizmet bekliyoruz” dedi.

Kişili, vatandaşların öncelikli beklentisinin hangi bürokratın nerede oturduğu değil, hizmetlerin aksatılmadan yapılması olduğunu söyledi:

“İzmir’de altyapı, ulaşım ve çöp başta olmak üzere temel sorunlar kronik hale gelmiş durumda. İlçe belediyelerine amir gibi davranmayı bırakıp, ortak projelere odaklanın. Belediyeler arası ayrımcılığı bırakın ve kent genelinin sorunlarını çözün.”

Kişili, Başkan Tugay’a geçmiş kariyerinde ziyaret ettiği Hollanda, Danimarka ve Belçika gibi ülkelerdeki belediyecilik hizmetlerini örnek almasını önerdi:

“Estetik doktoru olduğunu bildiğimiz Sayın Tugay’a tavsiyem, makyaj ve şekil üzerine değil, hizmet odaklı belediyecilik anlayışını benimsemesidir.”