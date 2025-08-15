İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif UYGUNER’e Açık Mektup!

Pardon düzelteyim cümlemi…

Bayındır Ziraat Odasını yıllarca kendi çıkarları uğruna kullanan ve müfettiş raporlarıyla da sabit olan Erdal KÖPÜKLÜ ’nün yıllarca şoförlüğünü yapan Arif UYGUNER’e açık mektup!

Yine şu an yazdığım yazıda seni düşünüyorum ARİF, “kıymetimi bil”

Çünkü çok farklı bir yazı kaleme alabilirdim ancak beyin sapların yanmasın diye senin ve senin gibilerin anlayacağı dilden bir yazı yazıyorum.

ARİF Sen bu işleri iyi bilirsin çünkü, Erdal KÖPÜKLÜ gibi başkanı olduğu Ziraat Odası’nı kendi çıkarları için yıllarca kullanan adamın yanında çok şey öğrenmişsindir! mutlaka…

Bak aç kulağını iyi dinle.

Dün bir açıklama yapmışsın!

Yaklaşık iki aydır TEMİZELLER gazetesinin müfettiş raporlarına dayandırıp yaptığı yayınlara tam iki ay boyunca dilini yutup sonrada akıl hocalarınla düşündün, taşındın ve etraftan gelen baskılara dayanamadın ve açıklama yaptın.

Yaptığın açıklamayı da yüzüne gözüne bulaştırmışsın…

Zaten biz korkak insanlarız. Çok korktuk sorma, yüreğimiz ağzımıza geldi!

Bak ARİF sen git bizi ağa babalarına sor….

Sen git bizi….

Partilin yani CHP’li olan sonra TEMİZELLER ’in yaptığı haberlerden sonra partiden atılıp yolsuzluktan tutuklanan ve cezaevine giren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’a sor!

Sen git bizi….

TEMİZELLER ’in yaptığı haberler sonrası ne olduğunu Ödemiş AK Parti Eski İlçe başkanı Muhammet ŞEN’e sor

Daha çok örnek veririm ama senin ne yaşın ne aklın yeter…!

Onlar da senin gibi sıkıştıkları zaman tek başvurabilecekleri yol senin başvurduğun gibi iftira yoluydu….

Sen de onlar gibi bataklığın içinde çırpınırken sağa sola sıçrattıkları çamuru bizim üzerimize sıçratmaya kalkıyorsun !

Unutma ki “Güneş Balçıkla Sıvanmaz.”

Sen ve senin gibiler bir yerleri sıkıştığı zaman aynı taktik, aynı senaryo, aynı film, sadece oyuncular değişik…

Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında her Türk vatandaşının şikayet hakkı olduğu için sende gitmişsin bizi şikayet etmişsin. Tabiki en doğal hakkın senin…

Biz nasıl senin kirli çamaşırlarını ortaya döküyorsak sen de gidip bizi “neden bu kirli çamaşırları ortaya döküyorlar” diye şikayet edebilirsin…

Seninle yargı önünde hesaplaşmak belgeleri ortaya koymak, damızlık birliğinde yönetici olduğun dönemde kamu görevlisi statüsünde işlediğin suçların ve işlenmesine göz yumduğun suçların ortaya çıkması hem millet yararına hem de memleket yararına olduğunu zannederiz ki sen de takdirle karşılarsın.

ARİF çırpınıyorsun ve çırpınarak batacaksın. Bu senin bataklığa düşmüş son çırpınışların bunu da söylemiş olayım

Bak ARİF…

Damızlık birliğinden damızlık hayvanları film fırıldak yaparak ben mi götürdüm?

Damızlık birliği personeli SERDAR LİV üzerine 17.500 TL araç alıp,

Sadece 3 gün sonra yaklaşık 3 katına 58.000 TL ye

Yani 17.500 TL alınan aracı %231, 43 oranında yüksek fiyata

Damızlık birliğine ben mi sattım?

Böyle yaparak damızlık birliğini ben mi soydum?

Aradaki fark kim veya kimlerin cebine girdi?

Yine damızlık birliği personeli MEHMET AKMEŞE tarafından 22.000 TL ye alınan araç,

Sadece 3 gün sonra 69.000 TL ye

Yaklaşık %213,64 daha pahalıya

Yani 3 katından fazlaya damızlık birliğine ben mi sattım?

Böyle yaparak damızlık birliğini ben mi soydum?

Müfettiş raporunu ben mi yazdım?

Ödemiş, Bayındır, Tire, Beydağ ve Kiraz halkının yakından tanıdığı ASİL TAKICI’yı ben mi zengin ettim?

Asil TAKICI ’nın kısa sürede yüz milyonlar sahibi olmasını ben mi sağladım?

Damızlık birliği kasasından ASİL TAKICI ’ya elden paraları ben mi verdim?

BAK ARİF…

Damızlık birliği başkanı olduktan sonra hiç suçu yokken liyakatli canla başla çalışan işçileri işten ben mi çıkardım?

İşten çıkartılan personeller yerine 1. Derece akrabalarımı yüksek maaşla ben mi işe aldım?

Eylül denen bayanı hangi kriterlere göre hangi liyakate göre ve kimin referansıyla damızlık birliğin de işe aldın?

….ve senin işe aldığın personellerin yüksek maaş alıyor iddialarına neden cevap veremedin?

Haksız ve usulsüz bir biçimde birliğe 1 kg süt vermeyen insanlara Süt avansı adı altında para aktarımını ben mi yaptım?

Damızlık birliği yönetim kurulunda yer alan yöneticilerin fiilen görev yaparken kendi menfaatleri ve ticaretleri için kendi şirketlerinden ben mi fatura kestim?

Damızlık birliği genel kurul kararı olmadan tüzükte yer almamasına rağmen damızlık birliği ismini şarküteri açması için Gürol Gürkan’a bedelsiz olarak ben mi verdim?

(Yani Allah rızası için verdin değil mi? biz de yedik yani)

Para kaynağının nereden ve nasıl alındığı halen gizemliğini koruyan lüks audi a4 otomobile ben mi biniyorum?

Birlik üzerinden İzmir’de lüks restoranlarda rakı balık keyfi yapıp faturayı damızlık birliğine kestirdin mi? kestirmedin mi?

Kısacası damızlık birliği soyulurken sen yönetim kurulu üyesi değil miydin?

Bak sana bir bilgi vereyim “Türk Ceza Kanunu” diyor ki;

“TCK'nın 279. Maddesine göre “(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu yaşanan soygun düzenini gördükten ve duyduktan sonra madem çok delikanlıydın neden istifa etmedin?

Neden bu KAMU ZARARLARINA isyan etmedin?

Neden kanunların gereği gereğini yapmadın.

4 yıl boyunca yönetim kurulu üyesi değil miydin? yönetim kurulunun içinde yer almadın mı?

Yoksa bu soyguna sende mi ortaksın?

Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine konuyu fazla dağıtmadan şunu söylemek istiyorum,

Sen yaptığın açıklamada Temizellerin menfaat temin etmek için bu haberleri yaptığını söylemişsin!

BAK ARİF… herhalde sen akıl tutulması yaşıyorsun! veya bizi başkalarıyla karıştırdın galiba…

Seninle bir konuda anlaşma yapmak istiyorum…

Oyun oynanırken kural değiştirmek yok,

Oyundan kaçmak yok,

Erkek gibi sözünün ve söylediklerinin arkasında duracaksın,

Yarın veya bir sonraki gün dansöz gibi kıvırmak yok,

İDDİASINI İSPATLAMAYAN KİM VARSA NA-MERT-TİR!

BAK ARİF…

Elinde bize dair bilgi belge, ses kaydı, görüntü, fotoğraf var ise Cumhuriyet Savcılığına teslim etmeyen NAMERTTİR!

Şimdi bizde seni bu iftiralarını ispatlaman için savcılığa bir dilekçe veriyoruz…

Şimdi çık bakalım işin içinden… “sizi gidi üreticinin alın terini gasp edenler sizi”