AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Dilaver Kişili, bugün Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’na damgasını vuran olaylarla ilgili sert bir eleştiride bulundu.

X platformunda yaptığı paylaşımda, Bornova Belediye Başkanı CHP'li Eşki’nin eleştirilere karşı gösterdiği tahammülsüzlüğü ve tehditkar tavrını kınadı.

Dilaver Kişili, Ömer Eşki'ye yönelik paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Kendisi yaparsa hak, başkası yapıyorsa müstehak!

Bugün Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’na “eleştiriye tahammülsüzlüğün kabadayılık hali’ damga vurdu. Bornova Belediye Başkanı CHP’li Eşki’nin, el birliği ile aforoz ettikleri Eski Genel Başkanları Kılıçdaroğlu ve ardından gezi sürecine yönelik naçizane bir eleştiriye gösterdiği tepkinin tam tarifi budur!

Yolunu mu şaşırdı bilemeyiz!

Özgür Özel’ci Eşki’nin kumpaslarla gönderdikleri eski genel başkanına hararetle ve hakaretler savurarak sahip çıkması ayrıca manidar! Ama bu bizim meselemiz değil. Bizi ve kamuoyunu bağlayan mesele şu:

Bu belediye başkanı; hükümeti kıyasıya ve haksız eleştirilerle hedef alırken her şey yolundayken; kendilerine yönelik tespitler karşısında parmak sallamıştır. Daha da öteye giderek; bir kabadayı edası ve tehditkârlığı sergilemiş; salladığı parmağa tepki gösterenleri dışarda kavgaya davet etmiştir.

O parmağı bize sallarken, kendi açmazlarına hapsolduğu gün gibi aşikâr. Kabalığı ve kabadayılığı da ne denli demokrat olduğunun göstergesi!"