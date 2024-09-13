Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sezonun sona ermesiyle birlikte başlayacak olan çalışmalar öncesinde İçmeler Mahallesi’nde bir dizi incelemelerde bulundu. Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil ve Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz’ın eşlik ettiği Ünlü, mahalledeki yeşil alanlar, parklar ve derelerde yapılacak düzenlemeler hakkında vatandaşlarla da görüş alışverişinde bulundu.

İnceleme yapılan bölgeler

Başkan Ünlü, Cumhuriyet Meydanı, Gölenye Stadı ve Bilim Parkı yanındaki yeşil alanlar gibi İçmeler’in çeşitli noktalarında incelemeler gerçekleştirdi. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Ünlü, bu bölgelerin iyileştirilmesi için Marmaris Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içinde olacaklarını ifade etti. Özellikle derelerdeki düzenlemeler ve çevre temizliği konusunda titizlikle çalışılacağını belirtti.

Acil talepler göz önünde bulundurulacak

İncelemeler sırasında vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Ünlü, mahallede aciliyeti olan ihtiyaçların öncelikli olarak yerine getirileceğini vurguladı. “Sezonun tamamlanmasıyla birlikte tüm mahallelerde çalışmalara başlayacağız. Bugün de İçmeler’de gerekli değerlendirmeleri yaptık” diyerek, Marmaris’in her mahallesinde benzer çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizdi.

Vatandaşlarla buluşma

İçmeler sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ünlü, vatandaşların beklentilerini dinleyerek çözüm odaklı yaklaşımlarını dile getirdi. Ünlü, "Belediye olarak halkımızın taleplerine hızlıca yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu bölgede yapacağımız çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla koordine ederek, en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.