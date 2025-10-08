Söke Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Ş.G ve Bağımsız Meclis üyesi M.G. Kuşadası'nda bulunan eğlence mekanı Han Bar’dan kız arkadaşları ile birlikte kovuldukları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu eğlenmek üzere kız arkadaşları ile birlikte Kuşadası’nda HanBar isimli mekana giden Ak Parti Meclis üyesi Ş.G. ve MHP’ye transferi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından onaylanmayan ve bağımsız meclis üyesi olarak devam eden M.G. eğlence mekanından tükürülerek kovuldukları öğrenildi.

Eğlence mekanında bulunan bir kadın grubun tepkisiyle karşılanan Ak Partili Ş.G. ve Bağımsız Meclis Üyesi M.G. yanında bulunan kadınlar neye uğradıklarını şaşırmışlar.

Başka bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Han Bar’a giden meclis üyeleri ve yanındaki kadınlar barda bulunan diğer kadınların yüzlerine tükürerek “sizde utanma sıkılma yok mu! Siz nasıl geziyorsunuz! İnsan aldığı oyu satar mı? Sizin ahlakınıza tüküreyim” dedikleri iddia edildi.

Yaşanan olayın ardından Ak Partili Meclis Üyesi Ş.G. ve bağımsız Meclis üyesi M.G. yanında bulunan kız arkadaşları ile birlikte apar topar bardan ayrılmışlar. Ak Partili Meclis üyesi Ş.G. bazı mensuplarını arayarak haberin yapılmaması konusunda rica bulunduğu gelen haberler arasında.

Ak Parti Aydın il Başkanı Mehmet Erdem bardan kovulan Ak Partili Meclis üyesi Ş.G. hakkında nasıl bir işlem yapacağı merak konusu oldu.