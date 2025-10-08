İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kamuoyunca tanınan çok sayıda isim hakkında işlem başlatıldı. Aralarında sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 kişiden ifade ve kan örnekleri alınıyor.



İstanbul’da sabah saatlerinde operasyon

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, ünlü isimler hakkında “uyuşturucu kullanmak” suçundan işlem yapılacağı açıklandı.

Gözaltı işlemi yapılmazken, şüphelilerin ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin toplanması için süreç başlatıldı.

Şüpheli listesinde tanınan isimler var

Soruşturma kapsamında ifadesi ve kan örneği alınacak 19 kişi şöyle:

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Feyza Altun

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Birce Akalay

Metin Akdülger

Ceren Moray Orcan

Uyuşturucu testi nasıl yapılıyor?

Uyuşturucu testi, vücutta madde kullanımına dair izlerin tespiti için farklı yöntemlerle uygulanıyor.

İdrar testi: En yaygın yöntem. Laboratuvarda kimyasal analiz yapılıyor.

Kan testi: Vücuttaki aktif maddeyi ölçüyor, genellikle hastanelerde kullanılıyor.

Tükürük testi: Polis kontrolleri ve iş yerlerinde pratikliği nedeniyle tercih ediliyor.

Saç testi: Uzun süreli madde kullanımını gösteriyor. 3–6 aya kadar iz tespit edilebiliyor.

Test sonuçları yönteme göre değişiyor

Hızlı test kitleriyle yapılan idrar ve tükürük testleri 5–15 dakika içinde sonuç verebiliyor.

Laboratuvar ortamında yapılan kan ve idrar analizleri ise ortalama 1–3 gün içinde sonuçlanıyor. Saç testi gibi detaylı incelemelerde bu süre 1 haftaya kadar uzayabiliyor.