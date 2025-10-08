İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kamuoyunca tanınan çok sayıda isim hakkında işlem başlatıldı. Aralarında sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 kişiden ifade ve kan örnekleri alınıyor.
İstanbul’da sabah saatlerinde operasyon
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, ünlü isimler hakkında “uyuşturucu kullanmak” suçundan işlem yapılacağı açıklandı.
Gözaltı işlemi yapılmazken, şüphelilerin ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin toplanması için süreç başlatıldı.
Şüpheli listesinde tanınan isimler var
Soruşturma kapsamında ifadesi ve kan örneği alınacak 19 kişi şöyle:
Dilan Polat
Engin Polat
İrem Derici
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Hadise Açıkgöz
Berrak Tüzünataç
Duygu Özaslan Mutaf
Demet Evgar Babataş
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Mert Yazıcıoğlu
Feyza Altun
Derin Talu
Deren Talu
Ziynet Sali
Birce Akalay
Metin Akdülger
Ceren Moray Orcan
Uyuşturucu testi nasıl yapılıyor?
Uyuşturucu testi, vücutta madde kullanımına dair izlerin tespiti için farklı yöntemlerle uygulanıyor.
İdrar testi: En yaygın yöntem. Laboratuvarda kimyasal analiz yapılıyor.
Kan testi: Vücuttaki aktif maddeyi ölçüyor, genellikle hastanelerde kullanılıyor.
Tükürük testi: Polis kontrolleri ve iş yerlerinde pratikliği nedeniyle tercih ediliyor.
Saç testi: Uzun süreli madde kullanımını gösteriyor. 3–6 aya kadar iz tespit edilebiliyor.
Test sonuçları yönteme göre değişiyor
Hızlı test kitleriyle yapılan idrar ve tükürük testleri 5–15 dakika içinde sonuç verebiliyor.
Laboratuvar ortamında yapılan kan ve idrar analizleri ise ortalama 1–3 gün içinde sonuçlanıyor. Saç testi gibi detaylı incelemelerde bu süre 1 haftaya kadar uzayabiliyor.