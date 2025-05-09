AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki sorunlardan dert yanan vekilleri uyardı ve süreci sahada iyi anlatmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkezinde AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda, milletvekilleri ekonomik sorunlardan dert yanarken, Erdoğan vekilleri uyararak süreci sahada doğru anlatmalarını istedi.

Erdoğan, vekillere saha çalışmalarına önem Verin

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan yeni sürecin iki hafta içinde netleşeceğini belirtti. Erdoğan, milletvekillerine süreci vatandaşa anlatmalarını ve Meclis çalışmalarında devamlılık göstermelerini tavsiye etti.

Erdoğan, "Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin ve vatandaşa sahada süreci iyi anlatın" dedi.

AK Partili vekiller ekonomik sorunları gündeme getirdi

Toplantıda, AK Partili milletvekilleri Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığına dair şikayetlerini dile getirdi. Vekiller, vatandaşların geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını ve pahalılığın turizm sektörüne de olumsuz yansıdığını belirtti. Ayrıca, dövize yönelimin engellenemediği ve zirai donun etkilediği çiftçilerin sorunlarına çözüm bulunması gerektiği ifade edildi.

Erdoğan'dan vekillere: "İstişareye önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin istişareye dayalı bir hareket olduğunu vurgulayarak, milletvekillerine saha çalışmalarını sürdürme ve vatandaşla sıkı ilişkiler kurma çağrısında bulundu. Erdoğan, "AK Parti hep buradan kazandı. Yine bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" diyerek partisinin güçlü olduğu saha çalışmalarına dikkat çekti.

Kabine üyelerinden döviz konusunda uyarı

AK Parti Genel Merkezindeki kahvaltıya katılan 12 kabine üyesi ise dövizle ilgili uyarılarda bulundu. Kabine üyeleri, "Yastık altı dolar biriktirmemeliyiz. Saklanan her dolar ABD parasına destek oluyor. Vatandaşı bu konuda bilinçlendirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Vekillerin talepleri ve beklentileri

AK Partili milletvekilleri, ekonomi ve çiftçilerle ilgili taleplerini de Erdoğan'a iletti. Vatandaşların dövize yöneliminin engellenememesi ve çiftçilerin zirai don nedeniyle yaşadıkları zorlukların gündeme getirilmesi, ekonomik sıkıntıların çözülmesi adına hükümetten adım atılmasını bekleyen vekillerin en büyük talepleri arasında yer aldı.