Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı engellenince, CHP Lideri Özgür Özel #İmamoğluHerYerde hashtag'iyle İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabı, erişime engellenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından paylaşılan bir mesajla gündeme geldi. #İmamoğluHerYerde etiketiyle yapılan paylaşımla İmamoğlu'nun mesajı tekrar duyuruldu.

İmamoğlu'ndan çarpıcı mesaj: "Bu ülkede milyonlarca Ekrem var"

Özgür Özel'in paylaştığı mesajda, Ekrem İmamoğlu, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var" şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özgür Özel, 'İmamoğlu her yerde' dedi

Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İmamoğlu'nun mesajını geniş bir kitleye ulaştırdı. Özel'in paylaşımında "İmamoğluHerYerde" hashtag'iyle, engellenen hesapların, siyasi baskıların İmamoğlu'nun gücünü ve etkisini asla yok edemeyeceği vurgulandı.

Sosyal medyada tepkiler arttı

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının engellenmesinin ardından sosyal medya platformlarında büyük bir etkileşim yaşandı. İmamoğlu'na destek mesajları #İmamoğluHerYerde etiketiyle yayıldı. Tepkilerde, siyasi baskıların halkın iradesi üzerinde etkili olamayacağı ifade edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi hesaplarıyla ilgili alınan karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yasal süreçle ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. İmamoğlu'nun hukuki haklarının savunulmaya devam edileceği bildirildi.