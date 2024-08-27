AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale'nin son 5 yılda aldığı yatırımlar ve İŞKUR verileri ışığında, şehrin istihdam ve ekonomik büyüme açısından büyük bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Çanakkale'de istihdam ve ekonomik büyüme

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İŞKUR'un son 5 yıllık istihdam verilerini paylaşarak, Çanakkale'nin bu dönemde aldığı yatırımların istihdam ve ekonomik büyümeye olan katkısını değerlendirdi. Makas, “Çanakkale'miz son 5 yılda köprü, yol, organize sanayi bölgeleri (OSB), kamu sosyal ve idari yatırımlarıyla üretim, hizmet ve birçok katma değere erişimi sağlayan çok kıymetli yatırımlar aldı” dedi.

Yatırımların istihdama katkısı

Başkan Naim Makas, Çanakkale’nin iş yeri sayısında %20 artış, kayıtlı işsizlik oranında ise %30 düşüş yaşadığını belirtti. İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz'un Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisinde yayınladığı makaleye atıfta bulunan Makas, "Son 5 yıllık süreçte, nüfusun %5,5 artmasına karşın tescilli iş yeri sayısında %20 artış ve kayıtlı işsizlik oranlarında %30 düşüş yaşamayı başardık" dedi. Bu verilerin, Çanakkale’nin aldığı yatırımların sadece fiziksel yapılar olmanın ötesinde istihdam, ticaret ve sosyal yaşam üzerindeki olumlu etkilerini gösterdiğini vurguladı.

Naim Makas, pandemi ve küresel ekonomik türbülansa rağmen Çanakkale'nin üretmeye, istihdam alanları oluşturmaya ve hizmet ile ulaşım ağları sayesinde marka şehir olma yolunda ilerlemeye devam ettiğini ifade etti. Makas, "Bu süreçte yatırımların şehrimize olan katkıları aşikardır. Çanakkale, efektif büyümesini sürdürerek hemşehrilerimizin istihdamına vesile olan projelere imza atmıştır" diye konuştu.

Geleceğe yönelik beklentiler

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale'nin gelecekte de yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini belirtti. İŞKUR verilerinin bu sürecin başarısını ortaya koyduğunu ifade eden Makas, "Şehrimiz, her alanda örnek teşkil etmeye ve ekonomik büyümede öncü rol oynamaya devam edecektir" diyerek sözlerini noktaladı.