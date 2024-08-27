İzmir'in Altınyol caddesi üzerinde Karşıyaka istikametine doğru seyreden araçlardan biri İzmir Arena mevkiinde sağ şeritte arızalandı. Yetkililer, arızalanan aracın güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri aldı ve aracı yol dışına çekme çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik yoğunluğu artmış durumda

Arızalanan aracın bulunduğu bölgede trafik akışında aksamalar yaşanıyor ve bu durum trafikte yoğunluğa neden oluyor. Yol kullanıcılarının bu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor.

Sürücülerin dikkatine

Olay yerine intikal eden ekipler, aracın kaldırılmasını hızlandırarak trafiği normalleştirmeye çalışıyor. Altınyol'u kullanacak olan sürücüler, mevcut trafik yoğunluğuna karşı tedbirli olmaları ve alternatif güzergahları takip etmeleri tavsiye ediliyor.