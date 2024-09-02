AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin, Ankara'da başörtülü bir hakim hakkında ret talebinde bulunulduğunu, Düzce ve İstanbul'da başörtülü kadınların çeşitli tesisleri kullanımının engellendiğini, olimpiyat madalyalı bir sporcunun başörtülü annesiyle paylaştığı fotoğraf sonrası hakaretlere maruz kaldığını belirtti.

Başörtüsü nedeniyle ayrımcılık

Şahin, diş hekimliği fakültesi öğrencisi bir genç kadının başörtüsü nedeniyle bir kongreye katılmaktan men edildiğini ve başörtülü bir kadının alışveriş merkezinde çalışmasına izin verilmediğini vurguladı. Bu olayların, son dönemde yaşanan "kin, nefret, düşmanlık ve intikam dolu hadiseler" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Sosyal medya ve sokak röportajları üzerinden gelen hakaretler

Şahin, sokak röportajları ve sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye yönelik hakaretlerin yapıldığını belirterek, bu kişilerin el üstünde tutulup baş köşede ağırlanmasını eleştirdi. Ayrıca, "çekilen kılıçlar ve edilen korsan yeminler" gibi provokatif eylemlere dikkat çekti.

Gelecek planları ve sorular

Açıklamasında, "Sırada ne var? Falancalar rahatsız, filancalar göreve manşetleri mi? Eski Türkiye özlemiyle tertiplenecek mitingler mi? Sosyal mühendislik faaliyetleri mi?" şeklinde sorular yönelten Şahin, toplumsal gerilimi artıran bu tür provokasyonların arkasındaki amaçlara dikkat çekti.

Şahin'in açıklaması ise şu şekilde:

"Bu tür provokasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar, kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Ülkemizi suni gündemlerin kıskacına hapsetmeye ve milletimizin çizdiği rotadan çıkarmaya çalışanlar bizi karşılarında her zamankinde daha güçlü şekilde bulacaklar. Değerlerimize, kutsallarımıza, inancımıza, sevdiklerimize ve sevenlerimize, gönül verenlerimize ve gönül verdiklerimize, uğruna canımızı ortaya koyduklarımıza, birliğimize, dirliğimize, huzurumuza, millet iradesine ve demokratik işleyişimize göz dikenler, biz buradayız. Bu ülkenin öz evladıyız, vatanına sevdalı milyonlarız. Daha kalabalık daha güçlü, dinamik, heyecanlı ve zindeyiz. Ne şımarıklığa boyun eğeriz ne kışkırtmalara eyvallah ederiz. Kuru gürültüye pabuç bırakmaz, işimizi yarım komayız. Haddini bilmeyene haddini bildiririz."