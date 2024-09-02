Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Gençlik Kolları, geçtiğimiz hafta gerçekleşen kongrede başkanlığa seçilen Çetin Avcı liderliğinde, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi makamında ziyaret ederek yeni dönem projelerini paylaştı.

Gençlik Kolları'ndan Başkan Mandalinci'ye ziyaret

CHP Bodrum Gençlik Kolları, yeni yönetimiyle birlikte Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi ziyaret ederek, gençliğin enerjisini Bodrum’a yansıtacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin vizyonunu gençlerin bakış açısıyla birleştirerek, toplumun her kesimine hitap eden projeler geliştirmek üzere çalışmalara başladıklarını belirtti.

Gençlerin toplumdaki rolü

Başkan Çetin Avcı, gençlerin toplum ve siyasette daha etkin rol almasını sağlamak için tüm ekipleriyle birlikte yoğun bir çalışma dönemi başlattıklarını ifade etti. Avcı, “Ülke olarak gençlere verilen görevlerin layıkıyla yerine getirildiğini en iyi biçimde Bodrum’umuzda, sizin belediye başkanlığınız ile zaten görmekteyiz. Bizler de elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyip sorumluluk ve görevden asla kaçmayacağız,” diyerek, gençlerin Bodrum’un geleceğinde önemli bir yer edineceğinin altını çizdi.

Başkan Mandalinci'den destek mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeni yönetimi tebrik ederek gençlere olan güvenin artması için özverili çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Mandalinci, “Gençliğin enerjisini her alana yaymak ve bu enerjiyi Bodrum’un yararına olacak projelerde kullanmak adına gençlerimizle birlikte faydalı işlere imza atacağımıza inanıyorum,” diyerek, gençliğin Bodrum için ne denli önemli olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Yeni yönetim görevde

CHP Bodrum Gençlik Kolları’nın yeni yönetiminde, Çetin Avcı başkanlığında; Ergül Yükselen, Serhat Özden, Seher Başol, Akın Pehlivan, Salih Mandalinci, İsmail Oğuz Özak, Olcay Dalgıç, Nesrin Pekpak, Selen Şahin, Yağmur Zeynep Çankaya ve Hüseyin Can Özsavran asil üyeler olarak görev alırken; yedek listede ise Hüseyin Durmaz, Melisa Roza Durmuş, Sergen İneci, Sibel Kuşseven, Ahmet Karauzun, Beste Erdoğan, Ege Çoban, Tülin Yıldırım, Mertcan Çetin, Emre Günay, Ethem Erdi Toker ve Aykan Bardak yer alıyor. İlçe Gençlik Kolları Sekreteri görevine ise Mehmet Ali Büyüksöylemez getirildi.

Gençliğin gelecek vizyonu

CHP Bodrum Gençlik Kolları, yeni dönemde gençlerin toplumdaki ve siyasetteki rolünü daha da güçlendirecek projelerle Bodrum’da fark yaratmayı hedefliyor. Başkan Mandalinci ile kurdukları güçlü iş birliği sayesinde, gençlerin dinamizmi ve enerjisi Bodrum’un geleceğine ışık tutacak.

Bu içerik, internet gazetesinde yer alacak şekilde SEO uyumlu olarak optimize edilmiştir. Başlık ve spot kısmı, okuyucunun ilgisini çekecek şekilde düzenlenmiştir. Görsellerle desteklenen haber, gençliğin toplum ve siyasetteki rolünü vurgulayan güçlü mesajlar içeriyor.