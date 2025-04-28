Şamil Tayyar, Ekol TV'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreci hakkında konuştu: "Tutuklama yanlıştı, süreç tutuksuz da devam edebilirdi."

Şamil Tayyar: "Tutuklama yanlıştı, süreç tutuksuz devam edebilirdi"

AK Parti 26. Dönem milletvekillerinden Şamil Tayyar, Ekol TV ekranlarında Armağan Çağlayan'ın sunduğu programa konuk oldu. Programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şamil Tayyar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, bu sürecin tutuklamaya gerek kalmadan da yürütülebileceğini dile getirdi.

"Tutuklama istisnai bir tedbirdir"

Tayyar açıklamasında, "Tutuklama istisnai bir tedbirdir. Ancak kaçma şüphesi gibi bir durum varsa mahkeme bu tedbire başvurur. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması doğru bir yaklaşım değildi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tayyar, "CHP'ye kayyum atanmadıysa, bu bizim gibi duyarlı insanların varlığı sayesindedir" diyerek sürece ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu.

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