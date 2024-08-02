AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’in su sorunlarına ilişkin eleştirilerini sosyal medya üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yöneltti. Saygılı, mevcut altyapı eksikliklerine ve plansız çalışmalara dikkat çekerek, suyun israfına yol açan durumları eleştirdi.

Altyapı ve su sorunlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar

Saygılı, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yağmur atık sularını tahliye eden hatlarının yetersiz olduğunu belirtti. "Bir an önce yağmur atık sularını tahliye eden hatlarınızı mazgallardan başlayarak denetleyin. Gerekli yenileme ve düzenlemeleri yapın. Bugün, musluklarımıza ulaşan suyun yaklaşık %45’i niteliksiz altyapı yüzünden yok oluyor ve bu kayıp-kaçak bedeli yine İzmirli hemşehrilerimizin faturalarına yansıyor. İzmirliler her ay kullanmadıkları suyun parasını ödüyor" dedi.

Baraj doluluk oranı ve altyapı yetersizlikleri

Saygılı, İzmir’in baraj doluluk oranlarının %30'a düştüğüne de dikkat çekti. Bu durumun, CHP belediyeciliğinin sağlıksız ve yetersiz altyapı uygulamalarının bir sonucu olduğunu ifade etti. "CHP belediyeciliği on yıllardan bu yana, yağmur suyunu barajlara aktararak orada toplayıp koruyacak bir altyapı inşa edemedi," diyen Saygılı, bu durumun İzmir’in mevcut su varlığını koruyamamasına yol açtığını belirtti.

Yağmur ve güvenlik endişeleri

Saygılı ayrıca, yağmur sonrası yaşanan güvenlik sorunlarına da değinerek, benzer olayların yaşanmasından endişe duyduğunu belirtti. "Geçtiğimiz günlerde yağmur sonrası elektrik akımına kapılan vatandaşlarımızın akıbetine benzer hadiseler yaşanmasından çok korkuyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, altyapı sorunlarının çözülmesini ve gerekli denetimlerin yapılmasını istedi. "İzmir’in tek bir olumsuzluk yaşamaya, tek bir vatandaşımızın canının yanmasına artık sabrı yoktur. Olası bir menfi durumun yerel idare yönüyle en büyük müsebbibi İzmir’i hizmetsizlik ve ihmalkarlığa teslim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir" ifadelerini kullandı.