İzmir - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, "Aynı fiyata yurt dışında tatil yapmak isteyenler Yunan adalarını tercih ediyor. Eskiden bu makas daha açıktı. Yurt içi daha ucuza geliyordu, yurt dışı pahalıydı. Ama şu an fiyatlar kafa kafaya" dedi. Meriç, Türkiye'nin fiyat avantajını kaybettiğini ve yurt dışından gelen turist sayısında azalma yaşandığını ifade etti.

Bayramlar umut verdi, temmuz beklentileri karşılamadı

Meriç, 2024 yılına umutla başladıklarını ve özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarındaki doluluğun kendilerine umut verdiğini belirtti. Ancak Temmuz ayının beklentileri karşılamadığını ve Türkiye'nin fiyat avantajını kaybettiği bir dönem olduğunu söyledi. "Yurt dışından gelenlerde azalmalarla vatandaşlarımız da dış pazara yöneldi. Yunan adalarında doluluk oldu. Ağustos ayı da çok önemli. Umarım son dönemi iyi geçirip istediğimiz hedeflere yaklaşırız" dedi.

Dövizi baskılama sorunu

Meriç, kapıda vize alınmasının da ciddi bir maliyete sebep olduğunu ifade ederek, "Dört kişilik bir aile, Yunan adaları ile aynı fiyata burada tatil yapılabilir. Tercih de burada başlıyor" dedi. Dövizi baskılamanın 2025 yılı için sürdürülebilir olmadığını ve erken rezervasyonların başlaması gerektiğini vurguladı.

Abartılan fiyatlar her yerde geçerli değil

Çeşme ve Bodrum gibi turistik bölgelerdeki fahiş fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Meriç, "Suistimal eden esnaf olabilir ama bunu genellememek lazım. Kalitesini yüksek tutan, uygun fiyatlarda hizmet veren bir turizm ülkesiyiz. Ama bu abartılan rakamlar her yerde geçerli değil" dedi.

Ekim ayında yüzde 35 fiyat düşüşü bekleniyor

Meriç, otellerde fiyatların yavaş yavaş düşmeye başlayacağını ve Ekim ayında temmuz-ağustosa göre yüzde 30-35 fiyat düşüşü yaşanacağını belirtti. "Henüz tatil planı yapmamış tatilcilerin bu fırsatı değerlendirebileceğini dile getirerek, 'Eylül ve ekim aylarında fiyatlar düşer. Ağustos ayının da temmuz gibi geçmemesi için fiyatlarda oynama yapılacaktır. Tatilciler bu fırsatları değerlendirebilirler" diye konuştu.