İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda büyük önem taşıyan 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasını İZBAN’dan çıkarmaya yönelik hazırlıkları gündem oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kararın İzmir halkına verilen sözlerin tutulmaması anlamına geldiğini belirterek sert eleştiriler yöneltti.

“Seçim Öncesi Vaad Ettiniz, Şimdi Vazgeçiyorsunuz”

Saygılı, belediyenin seçim öncesi vaat ettiği sistemi sürdürmek yerine kaldırmaya yönelmesinin güven zedelediğini söyledi.

“Madem bu sistemden çıkacaktınız, neden seçim öncesi 90 dakikayı vaad ettiniz? Bu, açıkça İzmirliye verilen sözün tutulmaması demektir.” ifadelerini kullandı.

“Ortada Hazırlık da Dayanak da Yok”

Kararın İZBAN Yönetim Kurulu onayı olmadan alındığını öne süren Saygılı, hazırlığın yetersiz olduğunu dile getirdi:

“Ne teknik hazırlık var ne hukuki dayanak… Yetki aşımı yapılarak İzmirliye dayatılan bu karar, ulaşımda kaosa yol açacak. Vatandaş yarın İZBAN’a hangi kartla binecek, kredi kartı geçmezse ne olacak? Bu soruların cevabı yok.” dedi.

“İzmirliyi Kaosa Sürükleyecek”

Belediyenin ortak akıl yerine tek taraflı adımlar attığını savunan Saygılı, kararı kabul edilemez buldu:

“İZBAN’ı sistem dışına çıkararak İzmirliyi yeni bir belirsizliğe sürüklediler. Bu, tamamen keyfi bir uygulamadır. İzmirliye verilen sözlerin tutulmadığını bir kez daha gördük. Karardan derhal dönülmelidir.” diye konuştu.